قزوین در فهرست پنج استان برتر کشور در حوزه اشتغال جای گرفت

مدیرکل دفتر هماهنگی امور سرمایه‌گذاری و اشتغال استانداری قزوین گفت: ثبت ۱۶ هزار فرصت شغلی و عبور از برنامه تعهدات سال گذشته در قزوین، این استان موفق شد رتبه پنجم کشور را در تحقق تعهدات اشتغال به خود اختصاص دهد.

باشگاه خبرنگاران جوان - علی فرخزاد مدیرکل دفتر هماهنگی امور سرمایه‌گذاری و اشتغال استانداری قزوین ضمن اشاره به قرار گرفتن قزوین در جمع استان‌های موفق کشور در حوزه اشتغال گفت: نرخ بیکاری استان ۶.۷ درصد است و این شاخص، در کنار موقعیت جغرافیایی، همجواری با پایتخت، صنعتی بودن و ظرفیت بالای دشت قزوین در بخش کشاورزی، از مهمترین عوامل وضعیت مطلوب اشتغال در استان به شمار می‌رود.

به گفته فرخزاد، پیش از جنگ تحمیلی نرخ بیکاری در استان ۴.۴ درصد بود که قزوین در زمینه اشتغالزایی رتبه نخست کشور را دارا بود.

وی با بیان اینکه سال گذشته ۱۴ هزار و ۸۲۸ نفر تعهد اشتغال برای استان پیش‌بینی شده بود، اضافه کرد: با ثبت ۱۶ هزار نفر، قزوین در زمره پنج استان برتر کشور در تحقق و ثبت تعهدات اشتغال قرار گرفت.

فرخزاد ادامه داد: از سال گذشته تا اردیبهشت‌ماه سال جاری از محل منابع تبصره ۱۵ جزء ۱-۷ و ۲-۷ بیش از ۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال تسهیلات مشاغل خانگی در ۵۲۹ رشته متناسب با زیست‌بوم و رسته‌های اولویت‌دار استان شامل دوخت لباس، شیرینی سنتی، فرآوری زیتون، فرش و گلیم، کفش و صنایع چرم پرداخت شد که این موضوع منجر به ایجاد اشتغال برای سه هزار نفر در حوزه مشاغل خانگی شد.

وی یادآور شد: بیش از ۸۰ درصد متقاضیان و شاغلان حوزه مشاغل خانگی استان را بانوان تشکیل می‌دهند.

مدیرکل دفتر هماهنگی امور سرمایه‌گذاری و اشتغال استانداری قزوین با اشاره به شرایط خاص کشور در ایام جنگ تاکید کرد: طی مدت جنگ تحمیلی علی‌رغم تعدیل نیرو در برخی واحد‌های تولیدی، یعنی از ۱۰ اسفند ماه پارسال تا ۱۰ فروردین سال جاری ۱۹۰ نفر در واحد‌های تولیدی استان معرفی و مشغول به کار شدند.

فرخزاد ادامه داد: در سال جاری نیز میزان تعهدات اشتغال استان مشابه سال گذشته پیش‌بینی شده که امید می‌رود با همکاری و هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی و با وجود شرایط خاص کشور این تعهدات به‌طور کامل محقق و ثبت شود.

وی در خصوص حمایت از مشاغل خانگی نیز بیان کرد: سیاست دولت و حاکمیت در سال جاری حمایت از مشاغل خانگی بوده و لازمه این حمایت هم افزایی تولیدکنندگان با بازار است، بر همین اساس طرح «۱۰۰۰ میدان، ۱۰۰۰ نمایشگاه» با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت کشور در این استان اجرایی شده است.

مدیرکل دفتر هماهنگی امور سرمایه‌گذاری و اشتغال استانداری قزوین گفت: هدف این طرح حمایت از تولیدات مشاغل خانگی و فراهم‌سازی مقدمات اتصال تولیدات استان به بازار است و تاکنون ۲۰ نمایشگاه مشاغل خانگی در شهرستان‌های استان با این عنوان برگزار شده و این نمایشگاه‌ها هر ۲ هفته یک مرتبه در میادین و معابر شهرستان‌های استان قزوین برپا می‌شود.

منبع: استانداری قزوین

برچسب ها: استانداری قزوین ، فرصت شغلی
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