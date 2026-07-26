باشگاه خبرنگاران جوان - فرهاد حسینی طایفه، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان گیلان با حضور در تالاب بین‌المللی انزلی، ضمن بازدید از روند اجرای طرح اضطراری مدیریت آب در بخش غربی تالاب، بر تسریع اجرای برنامه‌های احیایی، مدیریت علمی منابع آب، بهره‌برداری خردمندانه از تالاب و حمایت از معیشت جوامع محلی و ذی‌نفعان تأکید کرد.

او با حضور در بخش‌های مختلف تالاب بین‌المللی انزلی به همراه رئیس اداره حفاظت و احیای تالاب‌های استان، مشاور و جمعی از کارشناسان، از روند اجرای طرح‌های در دست اقدام حفاظت و احیای این زیست‌بوم ارزشمند بازدید و آنها را به صورت میدانی ارزیابی کرد.

مدیرکل حفاظت محیط‌زیست گیلان با اشاره به شرایط هیدرولوژیک تالاب انزلی گفت: ناترازی آب دریای خزر و تالاب انزلی موجب خروج ثقلی آب تالاب به سمت دریا و کاهش ماندگاری آب در بخش‌های مختلف تالاب شده است؛ از این‌رو اجرای طرح‌های مدیریت آب با هدف بهبود شرایط هیدرولوژیک، افزایش ماندگاری آب و ارتقای عملکرد اکولوژیکی تالاب، از اولویت‌های اصلی برنامه‌های احیایی به شمار می‌رود. حسینی طایفه افزود: بر اساس مصوبات زیر کارگروه حفاظت از اکوسیستم تالاب انزلی، استفاده از روش‌ها و طرح‌های همگن و سازگار با اکوسیستم تالاب برای آبگیری هدفمند، به‌صورت دقیق مورد ارزیابی قرار گرفت و عملیات اجرایی مدیریت آب در بخشی از تالاب آغاز شده است.

او با تأکید بر اینکه پیگیری مستمر طرح‌های در دست اجرای تالاب انزلی یکی از مهمترین برنامه‌های اداره کل حفاظت محیط زیست گیلان است، تصریح کرد: اجرای صحیح و اصولی این اقدامات می‌تواند نقش مؤثری در کاهش تنش‌های آبی، بهبود کیفیت زیستگاه‌ها، افزایش پایداری اکولوژیکی تالاب و حفاظت از تنوع زیستی این اکوسیستم کم‌نظیر ایفا کند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست گیلان همچنین با اشاره به اهمیت مشارکت جوامع محلی گفت: حفاظت و احیای تالاب انزلی بدون همراهی مردم و ذینفعان امکانپذیر نیست و در اجرای این برنامه‌ها، ارتقای معیشت جوامع بومی، بهره‌برداری خردمندانه از ظرفیت‌های تالاب و حفظ منافع ذینفعان محلی به عنوان یکی از رویکرد‌های اساسی مورد توجه قرار دارد. به گفته حسینی طایفه، استمرار پایش‌های میدانی، مدیریت علمی منابع آب و اجرای هماهنگ طرح‌های مدیریتی، شرط موفقیت برنامه‌های حفاظت و احیای تالاب انزلی است و این رویکرد با جدیت دنبال می‌شود.

او همچنین از اختصاص اعتبارات امسال برای توسعه زیرساخت‌های حفاظتی تالاب خبر داد و افزود: با بهره‌گیری از این اعتبارات، تقویت ناوگان حمل‌ونقل آبی، تأمین تجهیزات تخصصی و ارتقای امکانات پشتیبانی پاسگاه‌های محیط‌بانی تالاب انزلی در دستور کار قرار گرفته که نقش مهمی در تسهیل عملیات حفاظتی و رفع بخشی از مشکلات موجود خواهد داشت.

مدیرکل حفاظت محیط زیست گیلان با اشاره به پیش‌بینی اعتبارات برای سال آینده تصریح کرد: تأمین منابع مالی پایدار، زمینه تسریع اجرای طرح‌های مدیریت آب، افزایش اثربخشی برنامه‌های حفاظتی و احیایی و دستیابی به اهداف بلندمدت حفاظت از تالاب بین‌المللی انزلی را فراهم خواهد کرد.

در این بازدید، بر تداوم هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی، تسریع در اجرای طرح‌های مدیریت آب، پیگیری مستمر پروژه‌های در دست اجرا و پایش مداوم وضعیت تالاب بین‌المللی انزلی به‌عنوان مهمترین اولویت‌های حفاظت و احیای این زیست‌بوم ارزشمند تأکید شد.

منبع: روابط عمومی و امور رسانه اداره کل حفاظت محیط زیست استان گیلان