باشگاه خبرنگاران جوان - حملات اخیر به سه مرکز داده آمازون وب سرویسز (AWS) در بحرین، از تغییر مهمی در الگوی هدف‌گذاری ایران حکایت دارد؛ تغییری که نشان می‌دهد زیرساخت‌های پردازش داده و محاسبات، در کنار پایگاه‌ها و انبار‌های مهمات، به اهداف راهبردی در جنگ‌های نوین تبدیل شده‌اند.

حملات اخیر به بحرین نشان می‌دهد که الگوی هدف‌گذاری ایران وارد مرحله‌ای جدید شده است. در این مرحله، هدف صرفا انهدام تجهیزات یا زیرساخت‌های نظامی متعارف نیست؛ بلکه گره‌های پردازش اطلاعات و محاسبات، که ستون فقرات ماشین جنگی آمریکا را تشکیل می‌دهند، به فهرست اهداف راهبردی اضافه شده‌اند.

بررسی مختصات و تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهد که طی دو مقطع زمانی، هر سه گره اصلی مراکز داده AWS در بحرین هدف قرار گرفته‌اند؛ موضوعی که از وجود یک منطق عملیاتی مشخص در انتخاب اهداف حکایت دارد، نه مجموعه‌ای از حملات پراکنده.

نخستین مرکز داده در شمال بحرین و در مختصات ۲۶°۰۹'۱۶.۵۴"N, ۵۰°۲۸'۲۶.۳۰"E، در جریان جنگ چهل‌روزه مورد اصابت قرار گرفت و برای نخستین بار زیرساخت‌های پردازش داده را وارد فهرست اهداف عملیاتی کرد.

دومین مرکز در شرق بحرین و در مختصات ۲۶°۰۴'۰۹.۶۶"N, ۵۰°۳۶'۱۸.۴۱"E، در تاریخ ۳۱ تیرماه ۱۴۰۵ هدف حمله قرار گرفت؛ حمله‌ای که نشان داد تمرکز بر زیرساخت‌های اطلاعاتی، بخشی از یک روند مستمر و برنامه‌ریزی‌شده است.

سومین مرکز نیز در غرب بحرین و در مختصات ۲۶°۰۳'۳۱.۴۰"N, ۵۰°۳۰'۱۳.۶۰"E، در ۲ مردادماه ۱۴۰۵ مورد اصابت قرار گرفت. با این عملیات، هر سه گره اصلی این شبکه در شمال، شرق و غرب بحرین در فاصله‌ای کوتاه هدف قرار گرفتند و الگوی جدید هدف‌گذاری به‌صورت عملیاتی تکمیل شد.

این توالی نشان می‌دهد که هدف، صرفا وارد کردن خسارت فیزیکی به چند ساختمان نبوده است؛ بلکه فشار بر زیرساختی بوده که پردازش، ذخیره‌سازی و تبادل داده‌های عملیاتی آمریکا در منطقه بر آن استوار است.

چرا AWS اهمیت دارد؟

در جنگ‌های قرن بیستم، انبار مهمات، پالایشگاه، پل و باند پرواز مهم‌ترین اهداف راهبردی بودند؛ اما در جنگ‌های امروز، داده به اندازه سوخت و مهمات ارزش پیدا کرده است.

مراکز داده Amazon Web Services (AWS) صرفا تأسیسات تجاری نیستند. این مراکز بخشی از زیرساخت ابری دولت آمریکا و بسیاری از پروژه‌های وزارت دفاع، جامعه اطلاعاتی و پیمانکاران نظامی این کشور را پشتیبانی می‌کنند. داده‌های ماهواره‌ای، تصاویر پهپادی، اطلاعات شنود، خروجی رادارها، اطلاعات حسگر‌های میدانی و حجم عظیمی از داده‌های عملیاتی، پیش از آنکه به تصمیم فرماندهان تبدیل شوند، در چنین مراکزی پردازش می‌شوند.

به بیان دیگر، اگر باند پرواز امکان برخاستن جنگنده را فراهم می‌کند، مرکز داده امکان تصمیم‌گیری آن جنگنده را فراهم می‌سازد.

در معماری جنگ شبکه‌محور (Network-Centric Warfare)، برتری نظامی دیگر صرفا به تعداد جنگنده‌ها یا موشک‌ها وابسته نیست؛ بلکه به سرعت جمع‌آوری، پردازش، تحلیل و توزیع اطلاعات بستگی دارد. هرگونه اختلال در این چرخه، مستقیما بر سرعت تصمیم‌گیری، هماهنگی عملیاتی و اجرای مأموریت‌ها اثر می‌گذارد.

از جنگ آتش به جنگ محاسبات

اهمیت این مراکز با ورود هوش مصنوعی به ساختار نظامی آمریکا بیش از گذشته افزایش یافته است. پروژه‌هایی مانند Stargate و همکاری‌های فناورانه با G42 نشان می‌دهد که آینده برتری نظامی آمریکا بیش از هر زمان دیگری به ظرفیت پردازش داده و توان محاسباتی وابسته خواهد بود.

امروز مراکز داده تنها محل نگهداری اطلاعات نیستند؛ آنها موتور اجرای الگوریتم‌های هوش مصنوعی، پردازش تصاویر ماهواره‌ای، تحلیل اطلاعات چندمنبعی، پشتیبانی فرماندهی و کنترل و تصمیم‌سازی عملیاتی هستند.

به همین دلیل، ارزش راهبردی یک مرکز داده پیشرفته، دیگر کمتر از یک پایگاه هوایی یا انبار لجستیکی نیست.

چرا بحرین؟

استقرار این مراکز در بحرین، امارات و سایر کشور‌های حوزه خلیج فارس صرفا با هدف ارائه خدمات تجاری انجام نشده است. نزدیکی به پایگاه‌های سنتکام، دسترسی به شبکه‌های ارتباطی منطقه و تأخیر بسیار پایین در انتقال داده، این مراکز را به یکی از مهم‌ترین گره‌های پردازش اطلاعات عملیاتی آمریکا در غرب آسیا تبدیل کرده است.

حتی اگر معماری توزیع‌شده AWS مانع از توقف کامل خدمات شود، آسیب به این مراکز می‌تواند موجب انتقال بار پردازشی به مناطق دیگر، افزایش زمان پاسخ، افزایش مصرف پهنای باند، تحمیل هزینه‌های بیشتر و کاهش بهره‌وری عملیاتی در شرایط بحران شود.

جمع‌بندی

اگر در قرن بیستم پالایشگاه‌ها و خطوط راه‌آهن قلب ماشین جنگی قدرت‌ها بودند، در قرن بیست‌ویکم این جایگاه به مراکز داده، خوشه‌های پردازش هوش مصنوعی و زیرساخت‌های ابری منتقل شده است.

هدف قرار گرفتن سه مرکز داده اصلی AWS در بحرین را باید در همین چارچوب تحلیل کرد؛ تلاشی برای اعمال فشار بر مغز دیجیتال ماشین جنگی آمریکا، نه صرفا انهدام چند ساختمان یا هزاران سرور. حملات اخیر به سه مرکز داده آمازون وب سرویسز (AWS) در بحرین، از تغییر مهمی در الگوی هدف‌گذاری ایران حکایت دارد؛ تغییری که نشان می‌دهد زیرساخت‌های پردازش داده و محاسبات، در کنار پایگاه‌ها و انبار‌های مهمات، به اهداف راهبردی در جنگ‌های نوین تبدیل شده‌اند.

منبع: فارس