رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور از اجرای طرح پرداخت مستقیم حقوق نیرو‌های شرکتی به ذی‌نفع نهایی خبر داد و گفت: با اجرای این طرح، حقوق کارکنان پس از کسر کسورات قانونی، مشابه سایر کارکنان دولت مستقیماً به حساب آنان واریز خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - علاءالدین رفیع‌زاده، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، با تشریح جزئیات اصلاح نظام پرداخت حقوق نیرو‌های شرکتی اظهار کرد: در صورت اجرای پرداخت به ذی‌نفع نهایی، حقوق این افراد همانند سایر کارکنان و پس از اعمال کسورات قانونی، مستقیماً به حساب خود آنان واریز خواهد شد.

وی با اشاره به مزایای این طرح افزود: یکی از محور‌های مهم این اقدام، ایجاد شفافیت و نظم در پرداخت حقوق و مزایا است که موجب ساماندهی فرآیند‌های مالی در این حوزه خواهد شد.

رفیع‌زاده در ادامه به موضوع کاهش حاشیه سود شرکت‌های واسطه تأمین نیرو اشاره کرد و گفت: پیش از این، مقررات به این شرکت‌ها اجازه می‌داد تا سقف ۱۰ درصد به عنوان هزینه‌های بالاسری و حاشیه سود دریافت کنند، اما در مقررات جدید این میزان به ۲ تا ۳ درصد کاهش یافته است.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور تصریح کرد: بر این اساس، رقابت میان شرکت‌ها در بازه ۲ تا ۳ درصد شکل خواهد گرفت و حداکثر حاشیه سود آنها به ۳ درصد محدود می‌شود که این موضوع به ایجاد نظم و شفافیت بیشتر در مباحث مالی کمک خواهد کرد.

وی همچنین با اشاره به برخی تخلفات و ناهماهنگی‌های گذشته در پرداخت‌ها گفت: در برخی موارد مشاهده می‌شد افرادی حقوق دریافت می‌کردند که عملاً استخدام شرکت‌های مربوطه نبودند. با اجرای روش جدید، تمامی پرداخت‌ها ساماندهی شده و نظم مالی لازم در پرداخت حقوق و مزایا برقرار خواهد شد.

برچسب ها: اداری و استخدامی ، تبدیل وضعیت
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۵
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۴۳ ۰۴ مرداد ۱۴۰۵
26 ساله که شرکت داره از حقوقم کم میکنه هر ماه که پیام از تامین اجتماعی میاد شرکت نزدیک 2 میلیون تومن از حقوقم کم می کنه میگه ناراضی هستی برو .
۰
۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۴۱ ۰۴ مرداد ۱۴۰۵
کی اجرا میشه?
۰
۴
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Iran (Islamic Republic of)
علی
۱۰:۱۱ ۰۴ مرداد ۱۴۰۵
بالاخره از کی زود تر اجرا کنید
۰
۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۵۶ ۰۴ مرداد ۱۴۰۵
اگه اینطور هست باید همان مبلغی که به شرکت‌ها داده می شد با کسر حق بیمه و ۳ درصد سود شرکت مابقی به حساب نیروی کار واریز بشه، یعنی حداقل ۲۵ درصد باید واریزی ها برای نیروی کار بیشتر بشه
۰
۷
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۴۸ ۰۴ مرداد ۱۴۰۵
سلام معوق فروردین ماه شرکت بی صاحبِ مخابرات چی شد؟
۳
۱
پاسخ دادن
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