باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - علاءالدین رفیع‌زاده، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، با تشریح جزئیات اصلاح نظام پرداخت حقوق نیرو‌های شرکتی اظهار کرد: در صورت اجرای پرداخت به ذی‌نفع نهایی، حقوق این افراد همانند سایر کارکنان و پس از اعمال کسورات قانونی، مستقیماً به حساب خود آنان واریز خواهد شد.

وی با اشاره به مزایای این طرح افزود: یکی از محور‌های مهم این اقدام، ایجاد شفافیت و نظم در پرداخت حقوق و مزایا است که موجب ساماندهی فرآیند‌های مالی در این حوزه خواهد شد.

رفیع‌زاده در ادامه به موضوع کاهش حاشیه سود شرکت‌های واسطه تأمین نیرو اشاره کرد و گفت: پیش از این، مقررات به این شرکت‌ها اجازه می‌داد تا سقف ۱۰ درصد به عنوان هزینه‌های بالاسری و حاشیه سود دریافت کنند، اما در مقررات جدید این میزان به ۲ تا ۳ درصد کاهش یافته است.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور تصریح کرد: بر این اساس، رقابت میان شرکت‌ها در بازه ۲ تا ۳ درصد شکل خواهد گرفت و حداکثر حاشیه سود آنها به ۳ درصد محدود می‌شود که این موضوع به ایجاد نظم و شفافیت بیشتر در مباحث مالی کمک خواهد کرد.

وی همچنین با اشاره به برخی تخلفات و ناهماهنگی‌های گذشته در پرداخت‌ها گفت: در برخی موارد مشاهده می‌شد افرادی حقوق دریافت می‌کردند که عملاً استخدام شرکت‌های مربوطه نبودند. با اجرای روش جدید، تمامی پرداخت‌ها ساماندهی شده و نظم مالی لازم در پرداخت حقوق و مزایا برقرار خواهد شد.