به نوشته روزنامه نیویورک تایمز ترامپ تشدید حملات نظامی علیه ایران را به دلیل نگرانی از کاهش ذخایر موشک پاتریوت در خاورمیانه به تعویق انداخته است.

باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا حداقل در حال حاضر، برنامههای خود برای تشدید حملات نظامی علیه ایران را به دلیل نگرانی از اینکه ادامه جنگ میتواند ذخایر از پیش کاهشیافته موشکهای رهگیر پاتریوت در خاورمیانه را به خطر بیاندازد، به تعویق انداخته است.
به نوشته نیویورک تایمز، ترامپ روز جمعه جلسهای با مشاوران کلیدی و مقامات ارشد در مورد ایران برگزار کرد تا در مورد کاهش موجودی موشکهای رهگیر پاتریوت بحث کند. ژنرال دن کین، رئیس ستاد مشترک ارتش هشدار داده است که ازسرگیری عملیات رزمی عمده علیه ایران امکانپذیر است، اما ذخایر موشکهای رهگیر در اختیار فرماندهی مرکزی ارتش را به طور خطرناکی کاهش میدهد.
به گفته منابع، تعداد کمی از افراد حلقه داخلی ترامپ معتقد بودند که تشدید تنش عاقلانه خواهد بود. یک مقام ارشد در مورد اینکه آیا از سرگیری عملیات رزمی عمده، ایران را به میز مذاکره بازمیگرداند، ابراز تردید کرد.
این مقام گفت که حملات تأثیری معکوس با هدف مورد نظر دارند و ایران را منسجم نگه داشته و به رهبران ایرانی اجازه میدهند توجه خود را بر تهدید خارجی متمرکز کنند.
نیویورک تایمز نتیجهگیری کرد که دولت آمریکا نگران چشمانداز گسترش جنگ، پیچیدهتر شدن روابط با متحدان در خلیج فارس که در برابر حملات ایران آسیبپذیر هستند و همچنین تشدید بحران انرژی و مهاجرت است.
پیشتر، شبکه «ریانووستی» گزارش داد که وزارت جنگ آمریکا برای سفارش بیش از ۳ هزار فروند موشک سامانه پدافندی «پاتریوت»، بودجه هنگفتی در نظر گرفته است. بر این اساس، وزارت جنگ این کشور برای سال مالی ۲۰۲۷، بیش از ۳ هزار و ۲۰۰ فروند موشک سامانه پدافندی «پاتریوت» خریداری میکند.
گزارش جدیدی که از مرکز مطالعات راهبردی و بینالمللی آمریکا منتشر شده نشان میدهد به دلیل خالیشدن ذخایر موشکهای رهگیر این کشور در تجاوز علیه ایران، آمریکا در هرگونه درگیری آتی با هر کشوری با کمبود شدید این مهمات مواجه خواهد بود.
منبع: تاس