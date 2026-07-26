باشگاه خبرنگاران جوان - حیدر دشتی‌پور، مدیرکل راه و آبادانی و حمل‌ونقل جاده‌ای استان ایلام اظهار کرد: هر روز به تعداد زائرانی که مهران را برای ورود و خروج انتخاب کرده‌اند افزوده می‌شود و این روند در روز‌های آینده شتاب بیشتری خواهد گرفت.

وی با بیان اینکه اکنون تردد در مرز مهران روان و بدون هیچ مشکل خاصی جریان دارد، گفت: خدمات‌رسانی به زائران در پایانه مرزی مهران در حال انجام است و هیچ گونه مشکلی در تردد زائران وجود ندارد.

دشتی پور با بیان اینکه در ۲۴ ساعت گذشته ۱۴۴ هزار و ۷۹۰ نفر از مرز بین‌المللی مهران عبور کرده‌اند، افزود: از این میزان تردد، ۱۲۹ هزار و ۸۷۰ نفر از مرز خارج شده و ۱۴ هزار و ۹۲۰ نفر وارد کشور شده‌اند که نشان‌دهنده جریان پرتردد خروج زائران از این نقطه است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای با بیان اینکه پایانه شهید رئیسی (برکت) نیز برای برگشت زائران از امروز شروع به فعالیت می‌کند، افزود: با توجه به ظرفیت بالای این مجموعه و حجم گسترده جابه‌جایی مسافر، همه امکانات برای تسهیل تردد و جلوگیری از سردرگمی زوار در مسیر برگشت به‌کار گرفته می‌شود.

منبع:راهداری ایلام