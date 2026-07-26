باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - مجتبی یوسفی عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان در پاسخ به سوالی مبنی براینکه در برنامه هفتم برای پیشگیری از بحران آب آمده است که باید ۸ درصد جمعیت کشور به سواحل جنوبی منتقل شوند، اما چرا تا به امروز این موضوع محقق نشده است؟، گفت: برنامه هفتم و به یک نوعی قانون یعنی عبور از وضع نامطلوب فعلی به وضع مطلوب برای حل مشکلات مردم؛ اینکه مسئولی در دولت با افتخار پشت تریبون بایستد و بگوید ما نمی‌توانیم، یا برای حل مشکلاتی مانند کم‌آبی، قطع برق، جلوگیری از افزایش قیمت‌ها یا کنترل نرخ ارز بگوید هیچ راهی جز گرانی وجود ندارد، درواقع به معنای ناتوانی یک مدیر است.

نماینده مردم اهواز، کارون، حمیدیه و باوی در مجلس اظهار کرد: در موضوعی که درباره تخلیه تهران مطرح شد به‌جای در برنامه هفتم، بر اقتصاد دریامحور، استفاده از ظرفیت خلیج همیشه فارس، دریای عمان و دریای خزر تأکید شده است. در همه جای دنیا، کشورهایی که به آب‌های آزاد دسترسی دارند، بیش از ۵۰ درصد جمعیت خود را در همان مناطق و بر پایه اقتصاد دریامحور مستقر کرده‌اند.

این نماینده مجلس می‌گوید از طرف دیگر، ظرفیت آب‌شیرین‌کن‌ها وجود دارد، اما ما با سوءمدیریت در منابع آب مواجه هستیم. امروز در برخی مناطق کویری کشور، صنایع آب‌بر مستقر می‌شوند و همین موضوع منابع آبی آن مناطق را به خطر می‌اندازد و بخش کشاورزی را با مشکل روبه‌رو می‌کند.

یوسفی گفت: اگر این صنایع در امتداد بیش از ۳ هزار کیلومتر سواحل جنوبی که در برنامه نیز برای آن پیش‌بینی شده بود، مستقر می‌شدند، می‌توانستیم از ظرفیت آب‌شیرین‌کن‌ها استفاده کنیم، اقتصاد دریامحور را توسعه دهیم، آبیاری مدرن، زیرسطحی و قطره‌ای را گسترش دهیم، حرکت از کشاورزی سنتی به کشاورزی صنعتی را پیگیری کنیم، آب‌های مرزی در اروند و مناطق غرب و شرق کشور را مدیریت کنیم و به سمت بهینه‌سازی منابع حرکت کنیم. این‌ها به معنای حل مشکلات مردم است.

عضو کمیسیون عمران مجلس اظهار کرد: من بنا نیست مسئول شوم و اگر کسی از من بپرسد فقط سه فعل را صرف کنم؛ «نمی‌شود»، «نمی‌توانیم» و «نمی‌خواهیم»، اینکه پاسخ مردم نیست. باید برای حل مشکلات مردم قانون را اجرا کنیم و برای مشکلات راه‌حل پیدا کنیم. ما هیچ‌گاه در بن‌بست نیستیم و من نمی‌خواهم شعار بدهم همان‌طور که این مشکلات قبلا حل شد.

نماینده مردم اهواز، کارون، حمیدیه و باوی در مجلس بیان کرد: امروز دولت اعتقادی به اصلاح فرایندها ندارد و کوتاه‌ترین مسیر را انتخاب کرده است که گران کردن هزینه خانوار است چه افزایش قیمت کالاهای اساسی و قوت غالب مردم و چه از طریق بحث‌هایی که درباره افزایش قیمت بنزین مطرح می‌شود.