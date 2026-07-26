باشگاه خبرنگاران جوان- رضا خیرخواه درباره اردوی تیم ملی ژیمناستیک هنری اظهار داشت: اردوی تیم ملی بزرگسالان از ۲۶ تیرماه آغاز شده و پنج ژیمناست به همراه یک ورزشکار به عنوان نفر ذخیره به این اردو دعوت شده‌اند. اردو‌ها با برنامه‌ریزی منظم و شرایط مطلوب در حال برگزاری است و ملی‌پوشان با انگیزه بسیار بالایی تمرینات خود را دنبال می‌کنند.

وی افزود: این مرحله از اردو ۱۳ روز ادامه خواهد داشت و پس از چهار روز استراحت، تلاش می‌کنیم اردوی بعدی را در گرگان برگزار کنیم. بچه‌ها با تمام توان کار می‌کنند و هدف همه آنها رسیدن به سکو‌های قهرمانی است.

سرمربی تیم ملی ژیمناستیک هنری گفت: وزارت ورزش و جوانان، کمیته ملی المپیک و فدراسیون ژیمناستیک همکاری خوبی برای برگزاری هرچه بهتر اردو‌ها داشته‌اند و امیدوارم با تلاش ملی‌پوشان و دعای خیر مردم، بار دیگر بتوانیم در بازی‌های آسیایی شگفتی‌ساز شویم.

خیرخواه درباره ترکیب اعزامی تیم ملی نیز توضیح داد: تصمیم کمیته فنی و کادر فنی این بود که ژیمناست‌ها در ناگویا به صورت تخصصی در تک‌وسیله رقابت کنند. در حال حاضر امکان رقابت در شش وسیله را نداریم، بنابراین تلاش می‌کنیم هر ژیمناست در وسیله‌ای که بیشترین توانایی را دارد به میدان برود تا شانس صعود به فینال و کسب مدال افزایش پیدا کند.

وی ادامه داد: مهدی الفتی در پرش خرک، مهدی احمد کهنی و سیاوش سیاهی در دارحلقه، محمدرضا حمیدی در بارفیکس و آرمان خدایی در خرک حلقه به رقابت خواهند پرداخت. امیدواریم همه این ژیمناست‌ها ابتدا به فینال راه پیدا کنند و سپس روی سکو قرار بگیرند.