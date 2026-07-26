باشگاه خبرنگاران جوان - سیاوش پرویزی نژاد، انعقاد قراردادها به صورت کاغذی و دریافت امضای گرم مشتریان را یکی از مسائل و چالشهای صنعت سبدگردانی اعلام کرد و گفت: این موضوع هم در زمان انعقاد قرارد داد بین شرکتهای سبدگردان و مشتری و هم در زمان اضافه شدن متمم به قراردادها به چالش بزرگی برای شرکتهای سبدگردان تبدیل شده بود.
مدیر نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار، زمانبر بودن انجام فرایندها، بایگانی فیزیکی اسناد جستوجوی سخت و پیچیده اطلاعات، نبود یکپارچگی بین سیستمها، افزایش هزینههای نگهداری اسناد و حتی گاهی مفقود شدن مدارک و... را از مشکلات سیستمهای موجود برشمرد و افزود: از تاریخ صدور بخشنامه سازمان بورس، مدیران شرکتهای دارای مجوز فعالیت سبدگردانی با دریافت تاییدیه از مرکز نظارت بر امنیت اطلاعات بازار سرمایه (مکنا) و رعایت موارد مندرج در بخشنامه این سازمان میتوانند همه فرایند مرتبط را به صورت الکترونیک انجام دهند.
پرویزی نژاد، با تاکید بر اینکه با هماهنگیهای صورت پذیرفته با سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ بخشنامه مذکور، زمینه صدور PRX به صورت الکترونیک نیز فراهم خواهد شد، با اشاره به مزایای این اقدام توضیح داد: الکترونیکی کردن انعقاد قرارداد الکترونیک بین شرکتهای سبدگردان و مشتریان به کاهش زمان انجام فرایندها، افزایش امنیت اطلاعات و تسهیل روابط شرکتهای سبدگردان با سرمایهگذاران منجر خواهد شد.
مدیر نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار، تسهیل فرایندهای سبدگردانی بلندمدت و ایجاد مزیت رقابتی برای فعالیتهای سبدگردانی را از مهمترین برنامههای مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس در آینده دانست.
منبع: سنا