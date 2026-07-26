معاون سازمان بهزیستی گفت: یارانه مراکز نگهداری کودکان و نوجوانان بهزیستی تا ۷۰ درصد و حامیان کودکان و نوجونان بهزیستی در خانواده تا ۹۰ درصد افزایش یافت.

باشگاه خبرنگاران جوان - سید حسن موسوی چلکی روز یکشنبه در حاشیه افتتاح مرکز شبانه روزی نگهداری کودکان و نوجوانان بهزیستی در ساری، گفت: به منظور حمایت از خیرین بهزیستی یارانه مراکز نگهداری کودکان و نوجوانان بهزیستی تا ۷۰ درصد و حامیان کودکان و نوجونان بهزیستی در خانواده تا ۹۰ درصد افزایش یافت.

وی افزود: مادرانی که نوزاد سه قلو دارند می‌توانند با حمایت بهزیستی یک نفر را به عنوان کمک مادر در منزل بکارگیری کنند.

این مقام مسوول از اجرای طرح دستان مهربانی از ۲۹ تیرماه امسال در ۹۷ مرکز شهری کشور خبر داد و گفت: در این طرح سالمندان و کودکان و نوجوانان مراکز بهزیستی با عنوان پدر و مادربزرگ معنوی تبادل مهربانی و ارتباط بین نسلی ایجاد می کنند.

معاون سلامت اجتماعی بهزیستی کشور افزود: طرح ملی سنجش سلامت روان برای افراد بالای ۱۸ سال برای نیازمندان خدمات مداخله‌ای پسا جنگ اجرا شد که مازندران استان پیشرو در اجرای این طرح بود.

وی خاطرنشان کرد: طرح غربالگری سلامت جسمی با همکاری وزارت بهداشت برای کودکان و نوجوانان بهزیستی در ۷۰۰ مرکز در حال اجرا است.

معاون سلامت اجتماعی بهزیستی کشور با بیان اینکه ۵ هزار فرزند بهزیستی در جمع خانوادها زندگی می کنند، گفت: ۱۸ هزار فرزند بهزیستی توسط خانواده‌ها حمایت و ۱۰ هزار کودک نوجوان بهزیستی در مراکز نگهداری تحت پوشش بهزیستی نگهداری می‌شوند.

مدیرکل بهزیستی مازندران نیز گفت: ۲۰ مرکز غیردولتی نگهداری کودکان و نوجوانان بالای ۳ سال تا ۱۸ سال و یک مرکزدولتی نگهداری کودکان زیر ۳ سال در مازندران فعال هستند.

رقیه رحمانی افزود: حدود ۲۰۰ کودک و نوجوان بهزیستی در مراکز با هدف ایجاد محیط امن هدایت و حمایت و همچنین آموزش مهارت‌های زندگی و فردی در راستای ایجاد توانایی مسئولیت پذیری و اعتماد به نفس و عزت و استقلال با کمک خیرین و نظارت مستمر بهزیستی در مازندران در حال فعالیت هستند.

منبع:بهزیستی مازندران