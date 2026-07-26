باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس امامجمعه - اسماعیل جانعلیپور، رئیس اتحادیه انجمنهای اسلامی در گزارشی از عملکرد یکساله این نهاد، از تحقق طرحهای بزرگ آموزشی، برگزاری نشستهای تخصصی و تقویت حضور میدانی دانشآموزان خبر داد. وی با تأکید بر ضرورت حرکت به سمت فعالیتهای خلاقانه در سال پیشرو، بر نقش اتحادیه در هدایت انرژی دانشآموزان نخبه به سمت مسیرهای سازنده تأکید کرد.
رئیس اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشآموزان با اشاره به تمرکز برنامهها بر اندیشههای رهبری در سال گذشته اظهار کرد: با همکاری دفتر مقام معظم رهبری، برنامههای آموزشی بسیار ارزشمندی برای مربیان برگزار شد که منجر به صدور گواهینامههای مشترک برای ۵۲۷ نفر از مربیان از اواخر آذر ماه تا اواخر بهمن ماه گردید.
وی در ادامه با اشاره به برگزاری «مدرسه انقلاب» افزود: «سال گذشته ۵۲۷۹ مدرسه در سامانه ثبت شد. اما برای سال جاری، با توجه به تجربیات گذشته، نیازمند اجرای طرحهای خلاقانهتر هستیم تا دستاوردهای ملموستری در قالب مدرسه انقلاب به نمایش گذاشته شود.
وی همچنین از برگزاری ۳۳ نشست آنلاین با موضوعاتی نظیر «ایران و وحدت ملی» و «همگرایی دانشآموزی» خبر داد و گفت: «این نشستها با مشارکت میانگین ۲۰۰ نفر برگزار شد که در شروع فعالیت، حضور مخاطبان به بیش از ۵۰۰ نفر میرسید. محتوای این نشستها که با تمرکز بر فضای دانشآموزی تهیه شده، اکنون در دسترس قرار گرفته است.
رئیس اتحادیه با یادآوری نقش تشکلهای دانشآموزی در ایام حساس، از حضور فعال هیئتهای دانشآموزی در ۱۳۵ شهرستان طی مراسمهای ملی خبر داد و گفت: در جریان مراسمهای تشییع، هیئتهای دانشآموزی با ایجاد موکبهای مختلف، همگام با مردم در مسیر حضور یافتند.
وی همچنین به اهمیت ماه اردیبهشت و مناسبت «روز خلیج فارس» اشاره کرد و افزود: ما در حال آمادهسازی بستههای محتوایی (پکهای روایتگری) برای پسران و دختران هستیم تا روایت حماسه خلیج فارس را در قالب فعالیتهای میدانی و ایستگاههای آموزشی در سراسر کشور بازگو کنیم.
رئیس اتحادیه به موضوع سازماندهی نوجوانان و دانشآموزان نخبه پرداخت و اظهار کرد: به جای رفتارهای اعتراضآمیز، باید بسترهای علمی فراهم کرد. اتحادیه آماده است تا ظرف ۴۸ ساعت، پاسخ و پیشنهادهای خود را از طریق ۴۰۰۰ دانشآموز نخبه به تصمیمگیران ارائه دهد.
وی همچنین از راهاندازی یک اپلیکیشن نیرومند و داخلی که با همت خود اتحادیه طراحی شده است، خبر داد که هدف از آن، تسهیل خدمات و مدیریت فعالیتهای آموزشی و اجتماعی است.