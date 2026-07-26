باشگاه خبرنگاران جوان -شرکت توزیع نیروی برق استان قم اعلام کرد:ضمن قدردانی از همراهی و شکیبایی مشترکان گرامی، به اطلاع می‌رساند برنامه خاموشی‌های با برنامه، به‌صورت روزانه از طریق اپلیکیشن «برق من» در اختیار مشترکان قرار می‌گیرد. با این حال، در برخی موارد به دلیل شرایط فنی و تغییرات ناخواسته در بهره‌برداری از شبکه، ممکن است زمان اعمال خاموشی با ساعت اعلام‌شده در این برنامه مغایرت داشته باشد که این موضوع موجب بروز نارضایتی برای برخی از مشترکان شده است.

در همین راستا و با هدف ارتقای کیفیت خدمات، افزایش دقت در اطلاع‌رسانی و جلوگیری از تکرار این مغایرت‌ها، شرکت توزیع نیروی برق استان قم بخشی با عنوان «اعلام مغایرت ساعت خاموشی» را در درگاه اینترنتی خود راه‌اندازی کرده است.

از مشترکان گرامی درخواست می‌شود در صورت مشاهده هرگونه اختلاف میان ساعت اعلام‌شده در اپلیکیشن «برق من» و زمان واقعی خاموشی، با مراجعه به بخش «اعلام مغایرت ساعت خاموشی» و ثبت اطلاعات مورد نیاز، موضوع را به کارشناسان شرکت اطلاع دهند.

گزارش‌های ثبت‌شده به‌صورت دقیق بررسی و رسیدگی خواهد شد تا ضمن رفع ایرادات احتمالی، برنامه‌های خاموشی با دقت بیشتری اجرا شده و امکان برنامه‌ریزی مناسب برای زندگی روزمره، فعالیت‌های شغلی و کسب‌وکارهای شهروندان فراهم شود.

ثبت گزارش از طریق درگاه اینترنتی شرکت توزیع نیروی برق استان قم از طریق نشانی زیر است:

https://qepd.co.ir/fa-IR/DouranPortal/6440/page/برنامه-خاموشی

شرکت توزیع نیروی برق استان قم از همراهی و مشارکت ارزشمند مشترکان در بهبود کیفیت خدمات برق‌رسانی صمیمانه قدردانی می‌کند.