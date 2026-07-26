در فصل گرما مصرف برق در بخش‌های خانگی، صنعتی و تجاری به حدود ۴۲ هزار مگاوات می‌رسد و بخش قابل توجهی از این افزایش، ناشی از استفاده گسترده از وسایل سرمایشی و کولرهاست؛ به‌طوری که حدود ۳۷ هزار مگاوات بار اضافی به شبکه تحمیل می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور  -  با افزایش دمای هوا و رشد مصرف وسایل سرمایشی، فشار وارد بر شبکه برق کشور در روز‌های گرم سال به‌طور محسوسی افزایش یافته است؛ موضوعی که به گفته محمود محمودی، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران، نیازمند مدیریت جدی مصرف برای حفظ پایداری شبکه است.

محمودیبا بیان اینکه وضعیت تأمین برق در حال حاضر «نسبتاً پایدار» است، تأکید کرد که در شبکه برق باید همواره میان تولید و مصرف تعادل برقرار باشد، چراکه هرگونه برهم‌خوردن این توازن می‌تواند فرکانس شبکه را دچار اختلال کرده و زمینه بروز خاموشی را فراهم کند.

او با اشاره به آغاز روند افزایشی مصرف از حدود ۱۵ اردیبهشت، گفت: در فصل گرما مصرف برق در بخش‌های خانگی، صنعتی و تجاری به حدود ۴۲ هزار مگاوات می‌رسد و بخش قابل توجهی از این افزایش، ناشی از استفاده گسترده از وسایل سرمایشی و کولرهاست؛ به‌طوری که حدود ۳۷ هزار مگاوات بار اضافی به شبکه تحمیل می‌شود.

به گفته مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران، مدیریت شبکه برق کشور به‌صورت مستمر در حال انجام است و وضعیت مصرف در استان‌های مختلف نیز پایش می‌شود، اما عبور بدون آسیب از روز‌های اوج بار، بدون همراهی مشترکان و رعایت الگوی مصرف امکان‌پذیر نیست.

کارشناسان صنعت برق معتقدند در چنین شرایطی، صرفه‌جویی در مصرف برق، به‌ویژه در ساعات اوج بار، نقش مهمی در جلوگیری از خاموشی‌های احتمالی دارد و استفاده از کولر‌های کم‌مصرف، تنظیم دمای مناسب، خاموش کردن وسایل غیرضروری و انتقال مصرف دستگاه‌های پرمصرف به ساعات کم‌باری می‌تواند تا حد زیادی از فشار وارد بر شبکه بکاهد.

 از سوی دیگر، توسعه کنتور‌های هوشمند، اجرای تعرفه‌گذاری پلکانی، مدیریت بار در بخش‌های اداری و صنعتی و افزایش سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر از جمله راهکار‌های کارشناسی برای عبور پایدار از پیک مصرف به شمار می‌رود؛ راهکار‌هایی که در صورت اجرای هم‌زمان، می‌تواند به پایداری بیشتر شبکه برق کشور در روز‌های گرم سال کمک کند.

برچسب ها: وزارت نیرو ، قطعی برق ، گرمای هوا
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نظرات کاربران
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۴۳ ۰۴ مرداد ۱۴۰۵
این امارها رو از کجاتون در میارین صنعت یعنی از کولرها کمتر مصرف داره
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