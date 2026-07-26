باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس امام‌جمعه - علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش با اشاره به شرایط دشوار کنونی در عرصه‌های مختلف از جمله دیپلماسی و میدان‌های عملیاتی، تجاوزات اقدامات آمریکا و متحدان استکبار را «جنایت و جنگی ناجوانمردانه» توصیف کرد.

وی افزود: در حالی که دنیا در برابر اقدامات استکبار سکوت کرده است، جمهوری اسلامی ایران به لطف عنایت الهی، برکت خون شهدا و رهبری مقتدر، همچنان سربلند و عزتمندانه در مسیر دفاع از نظام ایستاده است.

کاظمی با تأکید بر حجم آسیب‌های وارد شده به کشور، تصریح کرد: اتفاقاتی که بر ما گذشت بسیار سخت و غیرقابل تحمل بود؛ اگر هر کشور دیگری با این حجم از آسیب و از دست دادن بزرگان خود مواجه می‌شد، در همان روزهای نخست فرو می‌پاشید؛ اما ایستادگی ما، نشان‌دهنده ایمان عمیق و توکل بر خداوند متعال است.

مدیریت بحران و بازسازی زیرساخت‌ها

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به ماهیت غیرقابل پیش‌بینی شرایط فعلی، از تلاش‌های گسترده دولت و بخش‌های خدماتی برای عادی‌سازی امور و بازسازی زیرساخت‌های آسیب‌دیده از جمله صنایع، آب، برق، گاز و جاده‌ها خبر داد. وی تأکید کرد که با تلاش همه‌جانبه، روند بازسازی به نحو مطلوبی در حال انجام است.

استمرار آموزش در شرایط استثنایی

در بخش مربوط به حوزه آموزش، کاظمی اعلام کرد که وزارت آموزش و پرورش با طراحی سه سناریوی استراتژیک شامل «مدرسه مجازی (شاد)»، «مدرسه تلویزیونی» و «بسته‌های آموزشی آفلاین»، توانسته است جریان تحصیل را بدون وقفه استمرار بخشد. وی افزود: «ما حتی از این شرایط دشوار به عنوان فرصت‌هایی استثنایی برای ارتقای کیفیت استفاده کردیم.»

چالش‌های برگزاری امتحانات و مدیریت اتاق وضعیت

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به دشواری‌های برگزاری امتحانات در شرایط کنونی، از مدیریت دقیق فرآیند آزمون‌ها در ۵۶۰۰ حوزه سراسری خبر داد.

وی گفت: ما با حجم عظیم دانش‌آموزان، به‌ویژه پایه یازدهم با شش آزمون و پایه دوازدهم با ۱۱ آزمون، در حال برگزاری آزمون‌های روزانه در سراسر کشور هستیم. مدیریت رمزنگاری سوالات در لحظات حساس و هماهنگی با حوزه‌های دورافتاده از خوزستان تا سیستان و بلوچستان، نیازمند دقت بسیار بالاست.

کاظمی با اشاره به فعالیت مستمر «اتاق وضعیت» از ساعت ۷ صبح تا پایان امتحانات و جلسات تصمیم‌گیری شبانه، بر اهمیت تصمیمات شجاعانه تاکید کرد: تصمیم برای برگزاری امتحانات در شرایط سخت، با فشار اجتماعی زیادی همراه بود، اما اگر این شجاعت را به خرج نمی‌دادیم، امروز با عقب‌افتادگی تحصیلی و دانشگاهی و خسارت‌های جبران‌ناپذیر به نظام مواجه می‌بودیم.

وی افزود: فرآیند امتحانات در استان‌های مختلف در حال انجام است و با مدیریت دقیق، برنامه‌ها طبق تقویم پیش می‌رود.

کاظمی در سخنانی با اشاره به اقدامات دشمن در عرصه‌های مختلف، از جمله تلاش برای ایجاد وحشت در میان خانواده‌ها و استفاده از مطالبی همچون «پایگاه‌های نظامی» برای اهداف سیاسی و روانی، گفت: دشمن تمام تلاش خود را بر این قرار داده است که با ترویج داستان‌های ساختگی و ایجاد فضای ترس، بر پیکره جامعه آسیب بزند؛ اما این تصورات با ایستادگی مردم و نظام جمهوری اسلامی نقش بر آب خواهد شد.

وی با اشاره به رویدادهای اخیر، افزود: فتنه‌هایی که در سال‌های گذشته و در دوره‌های مختلف رقم خورد، تنها نشان‌دهنده ضعف و تصورات باطل دشمن است که همواره در پی ایجاد شکاف و تفرقه بوده است.

ارزش‌های معنوی و اقتدار نظام

وزیر آموزش و پرورش بر نقش کلیدی ایمان و توکل بر خداوند به عنوان عامل نجات ایران تأکید کرد و گفت: ایمان به خدا و پیروی از آموزه‌های قرآنی، تکیه‌گاه ما در برابر تمامی فشارهای بین‌المللی است. ما باید با تکیه بر برکت خون شهدا و رهبری مقتدر، در مسیر حق ایستاده باشیم.

وی همچنین با یاد و خاطره شهدا، بر اهمیت «زندگی شهیدانه» در تمامی ابعاد زندگی فردی و اجتماعی تأکید کرد و افزود: «زنده نگه داشتن یاد شهدا، فراتر از خودِ شهادت است و این تنها با جاری کردن فرهنگ قرآن و اندیشه‌های اسلامی در زندگی ممکن خواهد بود.»

تحولات در اتحادیه‌ها و تشکل‌های دانش‌آموزی

وی با قدردانی از تلاش‌های همکاران و مشاوران حوزه تشکل، اظهار کرد: امروز شاهد تحولات بسیار ارزشمند در فعالیت‌های اتحادیه‌ها هستیم. این رشد از نظر افزایش ضریب نفوذ، تولید برنامه‌های خلاقانه و متناسب‌سازی محتوا با نیازهای روز، بسیار قابل توجه است.

کاظمی نقش هدایتی و حمایت‌های معنوی از انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزی را از عوامل موفقیت در این مسیر دانست و بر لزوم استمرار این روند برای ارتقای سطح فرهنگی دانش‌آموزان تأکید کرد.

باید بهترین نخبگان علمی کشور از دل اتحادیه انجمن‌های اسلامی بیرون بیایند/ افزایش تاب‌آوری جامعه و آموزش زیست در شرایط جنگی یک ضرورت است

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به برنامه‌های این وزارتخانه در حوزه استعداد‌های برتر اظهار کرد: سکو‌ها ایستادند و روی سکو‌ها به دهان استکبار زدند که این موضوع بسیار مهم است. ما نیز همین رویکرد را در باشگاه دانش‌پژوهان جوان دنبال می‌کنیم و گزارش آن نیز به‌زودی به صورت کامل ارائه خواهد شد. وضعیت المپیاد‌ها نیز در همین چارچوب در حال پیگیری است.

اتحادیه باید در حوزه نخبگان علمی باب جدیدی باز کند

وی با تأکید بر ضرورت ورود اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان به عرصه تربیت نخبگان افزود: اتحادیه باید باب جدیدی را باز کند. باید بهترین‌های علمی کشور از دل اتحادیه بیرون بیایند. همان‌گونه که شهید تهرانی‌مقدم‌ها، شهید سلامی‌ها و دیگر شخصیت‌های برجسته را داشته‌ایم، باید نوابغ علمی، فکری، نظامی و همچنین مدیران نخبه آینده کشور نیز از دل این مجموعه تربیت شوند.

وی تأکید کرد: امروز قوی‌ترین اتحادیه باید در مدارس سمپاد حضور داشته باشد و بهترین نیرو‌های اتحادیه باید بیشترین زمان خود را در این مدارس صرف کنند، چرا که دشمن تلاش می‌کند نخبگان علمی کشور را جذب کند و این موضوع نیازمند سرمایه‌گذاری جدی، شبکه‌سازی و حضور فعال است.

اجرای دو برنامه برای جبران افت کیفیت آموزشی

کاظمی با اشاره به شرایط آموزش و پرورش پس از جنگ گفت: آموزش و پرورش در دوران پس از جنگ با آسیب‌های جدی مواجه شده است. بخشی از این آسیب‌ها به افت کیفیت آموزشی، تخریب‌ها و خسارت‌های ناشی از شرایط موجود بازمی‌گردد.

وی افزود: در آموزش و پرورش دو برنامه را ابلاغ و اجرا کرده‌ایم؛ طرح هانی و طرح تقویت بنیه علمی دانش‌آموزان دوره متوسطه اول و دوم که با هدف جبران افت کیفیت آموزشی در حال اجرا هستند.

تقویت هویت ملی و دینی دانش‌آموزان باید در اولویت باشد

وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه اتحادیه انجمن‌های اسلامی باید مأموریت مهم دیگری را نیز دنبال کند، اظهار کرد: تقویت هویت ملی و دینی دانش‌آموزان در شرایط جنگی یکی از مهم‌ترین وظایف امروز است.

وی ادامه داد: در جریان جنگ، در کنار همه آسیب‌ها، فرصت‌های بزرگی نیز در حوزه تربیتی ایجاد شد. اگر مدرسه را نداشتیم، مدرسه ایران را داشتیم. اگر مدرسه محله را نداشتیم، مدرسه خیابان، چهارراه و محله را داشتیم. اگر آموزش حضوری را نداشتیم، فضای مجازی که امروز به فضای واقعی جامعه تبدیل شده است، در اختیار ما بود و فرصت‌های ارزشمند دیگری نیز ایجاد شد.

استخراج فرصت‌های طلایی آموزش و پرورش در شرایط جنگی

کاظمی با اشاره به برنامه‌ریزی‌های انجام شده در این زمینه گفت: تیمی را در وزارت آموزش و پرورش مأمور کردیم تا فرصت‌های پیش‌روی آموزش و پرورش در شرایط جنگی را شناسایی کند. بر این اساس، با این نگاه که بهترین فرصت‌ها در دل تهدید‌ها شکل می‌گیرد، فرصت‌های طلایی متعددی استخراج شده و اکنون در حال برنامه‌ریزی و اجرای آنها هستیم.

وی افزود: برای استفاده از این ظرفیت‌ها برنامه‌ریزی‌های مختلفی انجام شده و حتی در برگزاری آزمون‌ها نیز تلاش کردیم از فرصت‌های ایجاد شده در همین شرایط سخت بهره ببریم.

افزایش تاب‌آوری جامعه و آموزش زیست در شرایط جنگی ضروری است

وزیر آموزش و پرورش مهم‌ترین اولویت امروز را افزایش تاب‌آوری جامعه دانست و گفت: باید زیست در شرایط جنگی و سخت را به مردم آموزش دهیم. لازم است جامعه برای مواجهه با شرایط دشوار آمادگی بیشتری پیدا کند.

وی با اشاره به تجربه دوران دفاع مقدس افزود: یکی از دلایلی که بر برگزاری امتحانات تأکید داشتیم، همین موضوع بود. زمانی که دانش‌آموز سال سوم دبیرستان بودم، امتحانات نهایی در خط مقدم برگزار می‌شد. امروز نیز باید زیست جنگی کشور را تقویت کنیم و تاب‌آوری جامعه را افزایش دهیم.

کاظمی گفت: دفاع از کشور تنها در میدان نبرد نیست، بلکه با افزایش تاب‌آوری جامعه، استمرار آموزش و حضور مؤثر در میدان نیز می‌توان از کشور دفاع کرد و این مسیر را با قدرت ادامه خواهیم داد.