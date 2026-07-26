باشگاه خبرنگاران جوان- مرحله مقدماتی مسابقات والیبال ساحلی قهرمانی مردان آسیای مرکزی ۲۰۲۶ از صبح روز شنبه سوم مرداد با حضور ۱۰ تیم در دو گروه در تاشکند پایتخت ازبکستان آغاز شده است.

تیم ملی والیبال ساحلی ایران یک (ابوالحسن خاکی زاده و امیرعلی قلعه نوی) که در گروه B با قزاقستان، ازبکستان، مالدیو و ازبکستان همگروه است، صبح امروز (یکشنبه چهارم مرداد) در سومین مسابقه خود موفق به شکست دو بر صفر مالدیو شد تا سومین برد متوالی خود را ثبت کند.

ملی پوشان کشورمان در این مسابقه ۲۱ بر ۱۰ و ۲۲ بر ۲۰ به پیروزی رسیدند. این تیم ایران که پیش از این نیز موفق به شکست ازبکستان و قزاقستان شده بود، عصر امروز در آخرین دیدار مرحله مقدماتی به دیدار نماینده دیگری از کشور میزبان (ازبکستان) می‌رود.

همچنین تیم ملی والیبال ساحلی ایران دو (عباس پورعسگری و علیرضا آقاجانی) در سومین بازی خود موفق به شکست دو بر صفر قرقیزستان با امتیاز‌های ۲۱ بر ۴ و ۲۱ بر ۷ شد.

ملی‌پوشان ایران که در گروه A با تیم‌های ازبکستان، تاجیکستان، قرقیزستان و قزاقستان همگروه هستند، عصر امروز در آخرین بازی مرحله مقدماتی برابر قزاقستان صف آرایی خواهند کرد.

در پایان مرحله مقدماتی تیم‌های اول و دوم هر گروه به مرحله نیمه‌نهایی راه خواهند یافت تا به صورت ضربدری به مصاف یکدیگر بروند و تیم‌های برنده به فینال و بازنده‌ها به دیدار رده‌بندی راه یابند.

رحمان رئوفی و عبدالرئوف بستگانی به عنوان مربیان و نادر انصاری به عنوان سرپرست ملی‌پوشان را در این رقابت‌ها همراهی می‌کنند.