باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - همزمان با توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در کشور، استقبال از احداث نیروگاه‌های خورشیدی خانگی در لرستان نیز روندی رو به رشد گرفته است. تاکنون ۹۰۰ خانوار در این استان با نصب پنل‌های خورشیدی روی پشت‌بام منازل خود، به جمع تولیدکنندگان برق پیوسته‌اند؛ اقدامی که علاوه بر کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی، به افزایش تولید برق پاک و ایجاد درآمد برای خانواده‌ها کمک کرده است.

یکی از شهروندان لرستانی که به تازگی نیروگاه خورشیدی خانگی راه‌اندازی کرده است، می‌گوید: این طرح فرصتی مناسب برای مشارکت مردم در تولید انرژی پاک است و در کنار آن، درآمدی مستمر برای خانواده ایجاد می‌کند. به گفته او، روند دریافت مجوز و اجرای طرح نیز ساده بوده و حمایت‌های دولتی، انگیزه متقاضیان را افزایش داده است.

برای توسعه این طرح، تسهیلات بانکی نیز در نظر گرفته شده است. متقاضیان می‌توانند برای هر کیلووات ظرفیت نصب‌شده، تا ۴۰۰ میلیون تومان تسهیلات دریافت کنند؛ موضوعی که هزینه اولیه اجرای نیروگاه‌های خورشیدی را تا حد زیادی جبران می‌کند و امکان مشارکت خانوارهای بیشتری را فراهم می‌سازد.

جمشیدی، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق لرستان، با اشاره به روند توسعه انرژی خورشیدی در کشور گفت: هم‌اکنون ظرفیت تولید برق خورشیدی ایران به حدود ۵ هزار و ۲۰۰ مگاوات رسیده است که از این میزان، ۱۱.۵ مگاوات مربوط به نیروگاه‌های خورشیدی استان لرستان است و وارد مدار تولید شده است.

وی با بیان اینکه توسعه نیروگاه‌های کوچک مقیاس یکی از برنامه‌های مهم صنعت برق است، افزود: هدف‌گذاری شده طی پنج سال آینده تعداد نیروگاه‌های خورشیدی خانگی استان به ۴ هزار واحد برسد تا سهم لرستان در تولید انرژی پاک افزایش یابد و بخشی از نیاز شبکه برق نیز از این طریق تأمین شود.

ترابی، مجری نیروگاه‌های خورشیدی، نیز با اشاره به مزایای اقتصادی این طرح گفت: بسته به ظرفیت نیروگاه، هر خانوار می‌تواند ماهانه بین ۵ تا ۲۰ میلیون تومان درآمد از محل فروش برق تولیدی به شبکه سراسری کسب کند. به گفته وی، قرارداد خرید تضمینی برق، بازگشت سرمایه را تسریع کرده و استقبال مردم از اجرای این طرح را افزایش داده است.

کارشناسان معتقدند توسعه نیروگاه‌های خورشیدی خانگی، علاوه بر کمک به کاهش ناترازی برق، کاهش آلاینده‌های زیست‌محیطی و صرفه‌جویی در مصرف سوخت‌های فسیلی، می‌تواند نقش مؤثری در افزایش درآمد خانوارها و گسترش فرهنگ استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر در کشور داشته باشد. با تداوم حمایت‌های مالی و توسعه زیرساخت‌ها، پیش‌بینی می‌شود تعداد بیشتری از خانواده‌های لرستانی در سال‌های آینده به جمع تولیدکنندگان برق خورشیدی بپیوندند.