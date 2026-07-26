باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - محمد برزگر پیشکسوت تیم فوتبال پرسپولیس در گفت و گو با خبرنگار ورزشی باشگاه خبرنگاران جوان درباره اینکه عملکرد سرخپوشان در بازار نقل و انتقالات را چطور ارزیابی میکند، اظهار کرد: بازیکنان خوبی جذب شدند. ما امیدواریم پرسپولیس پرقدرت بسته شود و روانه مسابقات شود. به هر حال امسال همه از پرسپولیس توقع دارند مخصوصا ما پیشکسوتان که از تارتار هم حمایت میکنیم.
او افزود: به هر حال تیم تارتار باید نتیجه بگیرد. به نظرم خریدهای پرسپولیس با صلاحدید تارتار دارد انجام میشود. هر مربی شرایط تاکنیکی خاص خود را دارد و براساس سلایق و علایقی که تارتار دارد، بازیکن جذب میکند. ما هم آرزوی بهترینها برای تیممان داریم.
برزگر تصریح کرد: تنها خواهش ما پیشکسوتان این است که تارتار و دوستان عزیز به مشاورههای غلط توجه نکنند. به هر حال افرادی در باشگاه پرسپولیس هستند که دارند مشاورههای غلط به حدادی میدهند. حدادی بچه انقلابی هست، اما در کنارش مشاورههایی هستند که اطلاعات غلطی به او میدهند. ما از نهادهای امنیتی میخواهیم که ورود کنند که یکسری آدمها در پرسپولیس نباشند که دلشان با نظام و انقلاب نیست، اما دارند مشاورههای غلط میدهند. ان شا الله پرسپولیس از درون ضربه نخورد. امیدوارم کسانی به پرسپولیس نیایند که فقط منافع شخصی شان را در نظر بگیرند و دلالی و ایجنت بازی کنند و تیم پرسپولیس را به قهقرا ببرند.
پیشکسوت پرسپولیس درباره اینکه اکثر بازیکنان جذب شده از باشگاه گل گهر هستند، بیان کرد: تارتار چندین سال در گل گهر کار کرده و نظر شخص اش بوده و بازیکنان زیر نظر تارتار کار کردهاند و حق طبیعی اش است، که نفرات تیمش را انتخاب کند. در نهایت تارتار مسئول فنی تیم است و باید پاسخگو باشد. ما باید از تارتار حمایت کنیم، اما او باید خیلی باهوش باشد و حواسش به فردی که درون باشگاه پرسپولیس هست باشد و بداند دوست و دشمنش چه کسی هست. ما از حدادی میخواهیم که همه جوره از تارتار حمایت کند و یکسری دلال و ایجنت به واسطه فردی به درون باشگاه پرسپولیس ورود کردند و مدیرعامل باشگاه دست این افراد را از باشگاه پرسپولیس کوتاه کند.
او ادامه داد: همه میدانند چه کسی دارد به پرسپولیس خیانت میکند و بازیکن به باشگاه و سرمربی تیم معرفی میکند و تارتار هم باهوشتر از این حرفها هست، که بازیچه این فرد قرار نگیرد. من باز هم به آقایان هشدار میدهم که تیم پرسپولیس برای مردم است و این باشگاه با هزینه بیت المال دارد اداره میشود و ملک شخصی نیست. یک بچه در پرسپولیس میخواهد در همه چیز دخالت و تصمیم گیری کند و مشاورههای غلط بدهد، این کار پرسپولیس را خراب میکند. من همه نگرانیام بابت حضور این بچه در پرسپولیس هست.
برزگر تصریح کرد: در هر صورت حضور ابولحسنی در باشگاه پرسپولیس خیلی خوب است و ایشان جلوی فسادهایی که قبلا در باشگاه بوده را خواهند گرفت و ما امید به این موضوع داریم. به هر حال تیم پرسپولیس پرهوادار است و همه دارند با این تیم زندگی میکنند و این تیم باید آرامش داشته باشد. من به عنوان یک هوادار پرسپولیس دلم لحظه لحظه برای این تیم میتپد، اما نباید اجازه بدهیم یکسری نادانها بخواهند برای پرسپولیس تصمیم بگیرند.
پیشکسوت پرسپولیس بیان کرد: من به همراه چند نفر از دوستان در مسیر برگشت از جنوب کشور هستیم و بندرعباس و تنگه هرمز رفتیم و وظیفه مان بوده که در کنار شهدای مدرسه شجره طیبه میناب باشیم. اما کسانی که ادعا میکنند کشورشان را دوست دارند بحث فرهنگی شان هم درست کنند. به نظرم با آمدن ابولحسنی به باشگاه پرسپولیس خیلی تغییرات در این باشگاه رخ میدهد. من نمیگویم که بچههای انقلابی در باشگاه پرسپولیس باشند و به نظرم بحث علمی و تخصصی هم مهم است و باید افراد متخصص در این باشگاه حضور پیدا کنند. البته نفرات باشگاه پرسپولیس باید قدردان نظام جمهوری اسلامی باشند، چون پرسپولیس جای بزرگان است، نه یکسری که در حد این باشگاه بزرگ نیستند و متاسفانه الان دارند مشاورههای غلط به حدادی میدهند.
او درباره اینکه جوانگرایی در باشگاه پرسپولیس رخ میدهد، گفت: امیدوارم این اتفاق در پرسپولیس رخ بدهد و مدیران باشگاه دارند ستارههایی را جذب میکنند. مهدی تارتار کارش را بلد است و باید حمایتش کنیم و هواداران هم صبور باشند. ان شا الله فصل متفاوتی خواهیم داشت به شرطی که آن سری چیزهایی که گفتیم رعایت شود.
برزگر درباره اینکه اردوی ترکیه میتواند در روند آماده سازی پرسپولیس کمک کند، گفت: به هر حال اردوی پیش فصل در ترکیه خیلی مناسب است، که بازیکنان تیم فارغ از شرایط جنگی و هیاهو بتوانند تمرینات آماده سازی و تاکنیکی خود را انجام بدهند و به هماهنگی برای فصل جدید برسند و از لحاظ ذهنی آماده لیگ جدید شوند. در مجموع این اردو میتواند خیلی مثمر ثمر باشد و برگزاری بازی تدارکاتی در هماهنگی بازیکنان تیم پرسپولیس میتواند کمک کند.