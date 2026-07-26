باشگاه خبرنگاران جوان - نرخ خدمات شالیکوبیهای در نشست کارگروه تنظیم بازار استان تعیین و به تمامی فرمانداریها، دستگاههای اجرایی، ادارات مرتبط و تشکلهای ذیربط ابلاغ شد.
بر اساس این مصوبه، کارمزد تبدیل شالی برداشت مستقیم در واحدهای مدرن به ازای هر کیلوگرم ۸ هزار و ۳۵۰ تومان و در واحدهای سنتی ۷ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شده است.
نرخ کارمزد تبدیل شالی خشکشده در واحدهای مدرن ۸ هزار تومان و در واحدهای سنتی ۷ هزار و ۲۰۰ تومان به ازای هر کیلوگرم مصوب شده است
مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری مازندران با بیان اینکه این مصوبه با هدف ایجاد وحدت رویه، جلوگیری از دریافت هزینههای خارج از تعرفه تصویب شد، گفت: فرمانداریها موظف هستند با همکاری دستگاههای اجرایی و نظارتی، بر اجرای دقیق نرخهای مصوب در تمامی واحدهای شالیکوبی نظارت مستمر داشته باشند و در صورت مشاهده هرگونه تخلف، مطابق مقررات با متخلفان برخورد کنند.
مولایی افزود: تمامی شالیکوبیهای استان نیز باید نرخنامه مصوب را در محل واحد صنفی خود و در معرض دید مراجعان نصب کنند تا کشاورزان بتوانند از تعرفههای رسمی اطلاع داشته باشند.
منبع:خبرگزاری صدا و سیمای مازندران