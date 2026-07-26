مسعود ده نمکی به مرور یکی از فیلم‌های خاطره انگیز اکبر عبدی پرداخت.

باشگوه خبرنگاران جوان - مسعود ده نمکی، کارگردان سینما در برنامه تلویزیونی گفت: یکی از خاطره انگیزترین فیلم‌های اکبر عبدی، باز هم مدرسه‌ام دیر شد، بود.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: سینمای ایران ، اکبر عبدی ، مسعود ده نمکی
خبرهای مرتبط
آخرین وداع با مرد هزار چهره سینمای ایران/ اکبر عبدی نقش‌ها را زندگی ‌کرد
ادای احترام شبکه نمایش به اکبر عبدی؛
مرور آثار یکی از ماندگارترین چهره‌های سینمای ایران با پخش «ای ایران» و «مادر»
نگاه اکبر عبدی در مورد نحوه مرگش: دوست ندارم از یاد‌ها بروم
پیام تسلیت معاون سیما در پی درگذشت اکبر عبدی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
آخرین وداع با مرد هزار چهره سینمای ایران/ اکبر عبدی نقش‌ها را زندگی ‌کرد
رونمایی از دستخط تاریخی رهبر شهید انقلاب
الموت ثبت جهانی شد
فیلم خاطره انگیز اکبر عبدی از نگاه مسعود ده نمکی
سریال خاطره انگیز «قصه‌های جزیره» منتخب مخاطبان تماشا
علت اصلی ماندگاری اکبر عبدی در قلب مردم + فیلم
انعطاف بالای اکبر عبدی در ایفای نقش‌های مختلف + فیلم
احترام به شعور کودک مهم‌ترین اصل ساخت فیلم کودک است
مهارت بالای اکبر عبدی از زبان کارگردان سینما + فیلم
مرصاد ثابت کرد انقلاب اسلامی برابر قدرت‌های پوشالی سر تعظیم فرود نمی‌آورد
آخرین اخبار
وزیر میراث‌فرهنگی: ثبت‌جهانی الموت نمادی از تداوم هویت تمدنی ایران است
نقش بی‌بدیل رهبر شهید انقلاب در مدیریت بحران‌های دفاع مقدس
رونمایی از دستخط تاریخی رهبر شهید انقلاب
احترام به شعور کودک مهم‌ترین اصل ساخت فیلم کودک است
مرصاد ثابت کرد انقلاب اسلامی برابر قدرت‌های پوشالی سر تعظیم فرود نمی‌آورد
قطعه «بیدار شو دنیا» آماده شد/ نگاه هنری به سکوت مجامع بین‌المللی در قبال جنایت دشمن در میناب
سریال خاطره انگیز «قصه‌های جزیره» منتخب مخاطبان تماشا
الموت ثبت جهانی شد
آخرین وداع با مرد هزار چهره سینمای ایران/ اکبر عبدی نقش‌ها را زندگی ‌کرد
کتاب «شیعه برادران یک قبله‌اند» با تمرکز بر دیدگاه الازهر منتشر شد
علت اصلی ماندگاری اکبر عبدی در قلب مردم + فیلم
انعطاف بالای اکبر عبدی در ایفای نقش‌های مختلف + فیلم
فیلم خاطره انگیز اکبر عبدی از نگاه مسعود ده نمکی
مهارت بالای اکبر عبدی از زبان کارگردان سینما + فیلم
تسلیت رئیس رسانه ملی در پی درگذشت محمد یاراحمدی استاد صداپیشه
روایت جالب عمو قناد از نجات دست یک کودک مقابل آنتن زنده!/ از سال‌ها تلاش عمو قناد تقدیر شد
برنامه‌های مجید قناد همراه با نوآوری بود
ثبت ۸۷۵۵ اثر از سراسر جهان در جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران
عوامل رادیو اربعین به عشق امام حسین (ع) دلی کار می‌کنند