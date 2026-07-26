باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - امرایی، مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای لرستان، با اشاره به برنامه‌های این اداره‌کل برای تأمین ایمنی سفرهای اربعین گفت: در ماه‌های اخیر بیش از ۷۰۰ کیلومتر از محورهای استان خط‌کشی شده و بیش از ۵ هزار تابلو، علائم و تجهیزات ایمنی در مسیرهای مختلف نصب و نوسازی شده است.

وی افزود: این اقدامات با هدف افزایش ضریب ایمنی راه‌ها، هدایت بهتر رانندگان، کاهش سوانح رانندگی و فراهم کردن شرایط مناسب برای تردد زائران اربعین انجام شده و در روزهای آینده نیز ادامه خواهد داشت.

مدیرکل راهداری لرستان با تأکید بر اهمیت آمادگی محورهای استان برای پذیرش حجم بالای مسافران اظهار کرد: لرستان به دلیل قرار گرفتن در مسیر استان‌های شمالی و مرکزی کشور به سمت مرز مهران، نقش مهمی در جابه‌جایی زائران اربعین دارد و به همین دلیل ارتقای زیرساخت‌های ایمنی و خدمات‌رسانی در دستور کار قرار گرفته است.

همزمان با آغاز ثبت‌نام و برنامه‌ریزی سفرهای اربعین، نرخ جابه‌جایی زائران از مرکز استان لرستان به مرز مهران نیز اعلام شد. بر این اساس، هزینه سفر با اتوبوس‌های ۴۴ نفره ۹۴۰ هزار تومان، اتوبوس‌های ۳۲ نفره یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان و اتوبوس‌های ۲۵ نفره یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان تعیین شده است.

مسئولان حوزه حمل‌ونقل تأکید کرده‌اند که ناوگان عمومی استان با آمادگی کامل در خدمت زائران خواهد بود و برنامه‌ریزی لازم برای تأمین اتوبوس‌های مورد نیاز، مدیریت تردد و ارائه خدمات مطلوب به مسافران انجام شده است.

با توجه به پیش‌بینی افزایش چشمگیر سفرهای اربعین در هفته‌های آینده، انتظار می‌رود اجرای طرح‌های ایمن‌سازی راه‌ها و ساماندهی ناوگان حمل‌ونقل عمومی، نقش مؤثری در تسهیل سفر زائران و کاهش حوادث جاده‌ای در محورهای منتهی به مرز مهران داشته باشد.