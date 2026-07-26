باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ سیاوش محبی، جانشین پلیس راه راهور فراجا، با تشریح آخرین وضعیت ترافیکی و جوی محور‌های مواصلاتی کشور، از ترافیک سنگین در برخی محور‌های منتهی به پایتخت خبر داد.

وی اظهار کرد: در حال حاضر در آزادراه قزوین–کرج–تهران در محدوده حدفاصل محمدشهر تا پل کلاک، آزادراه تهران–کرج–قزوین در محدوده حصارک، آزادراه ساوه–تهران در حدفاصل نسیم‌شهر تا فیروزبهرام و همچنین محور شهریار–تهران در برخی مقاطع، ترافیک سنگین گزارش شده است.

جانشین پلیس راه راهور فراجا افزود: در مقابل، تردد در محور‌های چالوس، هراز، فیروزکوه، محور قدیم تهران–بومهن، آزادراه تهران–پردیس، آزادراه تهران–شمال و آزادراه قزوین–رشت در هر دو مسیر رفت و برگشت روان است.

سرهنگ محبی با اشاره به شرایط جوی خاطرنشان کرد: در حال حاضر تمامی محور‌های شمالی فاقد هرگونه مداخلات جوی هستند و تردد در این مسیر‌ها بدون مشکل ناشی از شرایط آب‌وهوایی جریان دارد.

وی همچنین از ادامه انسداد یکی از محور‌های شریانی کشور خبر داد و گفت: محور بندرعباس–لار در محدوده کلمت‌علی همچنان مسدود است و رانندگان باید از مسیر جایگزین کهورستان–منبع‌آب–بندرعباس برای تردد استفاده کنند.

جانشین پلیس راه راهور فراجا از رانندگان خواست پیش از آغاز سفر، از آخرین وضعیت جاده‌ها مطلع شوند و با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، از شتاب‌زدگی و انجام تخلفات حادثه‌ساز خودداری کنند.