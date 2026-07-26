برخورد یک دستگاه اتوبوس با خودروی وانت‌پیکان در جاده کمربندی این شهرستان (سه‌راهی فرخ‌آباد)، ۲ کشته و یک مصدوم بر جای گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - یونس چوبین  اظهار کرد: ساعت هفت صبح امروز یکشنبه (۴ مرداد) به دنبال اعلام مرکز کنترل و هماهنگی استان ایلام، گزارشی مبنی بر برخورد بین یک دستگاه اتوبوس و یک دستگاه وانت‌پیکان در محور کمربندی محدوده سه‌راهی فرخ‌آباد دریافت شد.

وی اظهار کرد: بی‌درنگ سه تیم امدادی هلال‌احمر شهرستان ویژه دهلران راهی محل حادثه شدند و پس از تثبیت و ایمن‌سازی صحنه، اقدام‌های امدادی و پیش‌بیمارستانی را برای مصدوم حادثه انجام دادند.

چوبین یادآور شد: متاسفانه این حادثه ۲ جان‌باخته و یک مصدوم بر جای گذاشت.

رئیس جمعیت هلال‌ احمر شهرستان ویژه دهلران گفت: مصدوم پس از دریافت کمک‌های اولیه امدادی، برای ادامه روند درمان به عامل‌های اورژانس تحویل داده شد.

برچسب ها: حادثه رانندگی ، تصادف جاده ای
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