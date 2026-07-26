مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی تهران از توسعه زیرساخت‌های عملیاتی این سازمان با افتتاح ایستگاه‌های جدید در مناطق راهبردی شهر خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - قدرت‌الله محمدی، مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران با تاکید بر برنامه‌ریزی برای بهره‌برداری از چند ایستگاه جدید آتش‌نشانی در پایتخت تا پایان سال اظهار کرد: با افتتاح این ایستگاه‌ها، بخشی از نقاط کور امدادرسانی شهر تهران پوشش داده خواهد شد و زمان رسیدن نیرو‌های عملیاتی به حوادث شهری کاهش می‌یابد.

وی با اشاره به توسعه زیرساخت‌های ایمنی در پایتخت بیان کرد: احداث و راه‌اندازی ایستگاه‌های جدید آتش‌نشانی در دستور کار قرار دارد و پیش‌بینی می‌کنیم تا پایان سال حدود ۴ تا ۵ ایستگاه جدید وارد چرخه عملیاتی سازمان آتش‌نشانی شود.

مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران افزود: این ایستگاه‌ها در نقاط حساسی که پیش‌تر به عنوان نقاط کم‌برخوردار از نظر پوشش امدادرسانی یا نقاط کور عملیاتی شناخته می‌شدند، جانمایی شده‌اند؛ مناطقی که به دلیل شرایط ترافیکی و فاصله زمانی دسترسی، نیازمند تقویت پوشش امدادی بودند.

محمدی با اشاره به محل احداث برخی از این ایستگاه‌ها گفت: از جمله این مناطق می‌توان به محدوده نوبنیاد، بلوار هجرت، منطقه ۲۲ با توجه به وجود ساختمان‌های بلندمرتبه و همچنین محدوده سه‌راه افسریه اشاره کرد. این ایستگاه‌ها پس از ورود به مدار بهره‌برداری، نقش مهمی در افزایش ضریب ایمنی شهر و تسریع در امدادرسانی به حوادث خواهند داشت.

وی ادامه داد: با اضافه شدن این ایستگاه‌ها، تعداد ایستگاه‌های فعال آتش‌نشانی تهران به حدود ۱۴۱ ایستگاه خواهد رسید.

برچسب ها: ایستگاه آتش نشانی ، امدادرسانی
خبرهای مرتبط
ساماندهی صنف بنکداران شهر تهران در میدان مرکزی میوه و تره‌بار
توصیه‌های ایمنی آتش نشانی به زائران اربعین
آتش‌سوزی در موتورخانه بیمارستان تجریش مهار شد
پایان عملیات عمرانی پارکینگ نیایش/ اولین پارکینگ- پناهگاه تهران افتتاح می‌شود
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
فرجام شوهرکشی عروس ۱۵ ساله
دارندگان سند تک‌برگ زرد بخوانند؛ آیا باید سند خود را تعویض کنند؟
گردن‌کلفت‌ها جای پارک را به مردم می‌فروشند
پایان شرارت مسلحانه در بزرگراه صدر + فیلم
دیه و ۸ سال حبس؛ مجازات مرد دخترکش
انتقام زن همسایه با طراحی سرقت ۴۵ میلیارد ریالی از منزل دوستش
«بلاگرنما» پیش از انتشار محتوای هنجارشکن دستگیر شد
وقتی کارگاه ساختمانی به خیابان می‌رسد؛ گلایه شهروندان از پروژه‌های ساختمانی تهرانسر
هشدار ایمنی به بیمارستان ضیائیان/ پیشنهاد ایجاد ۳ ظرفیت جدید آرامستان در تهران
بهره برداری از ۷ گلوگاه عمرانی و ترافیکی تهران در ۲۰ روز
آخرین اخبار
ترافیک سنگین محور‌های اربعین تا ۴۸ ساعت آینده ادامه دارد/ ۶۰ درصد زائران مرز مهران را انتخاب کرده‌اند
ساماندهی صنف بنکداران شهر تهران در میدان مرکزی میوه و تره‌بار
ثبت‌نام بیش از ۲ میلیون زائر اربعین در سامانه سماح
تصادفات در جاده‌های پایتخت ۲۶ درصد کاهش یافت
پایان شرارت مسلحانه در بزرگراه صدر + فیلم
روایت دانشگاهی انقلاب در باغ موزه قصر
ستاد حقوق بشر: حمله‌های عمدی آمریکا به شناور‌های امداد و نجات نقض فاحش حقوق بین‌الملل بشردوستانه است
صدور اسناد کاداستری ۷۳ ملک شهرداری در منطقه ۱۹
طبقات زیرزمین ۲۵۳ مجتمع تجاری-اداری قابلیت تبدیل به پناهگاه دارند
مشکل تولید و تحویل ۱۳ هزار کامیونت و ۹ هزار و ۴۴۴ نیسان رفع شد
«بلاگرنما» پیش از انتشار محتوای هنجارشکن دستگیر شد
هلال‌احمر نسبت به خطرات تابش اشعه فرابنفش در پیاده‌روی اربعین هشدار داد
تردد بیش از یک میلیون و دویست هزار زائر از مرزهای اربعینی
کارشناسی خسارات وسایل نقلیه آسیب‌دیده در منطقه ۱۱
باند فروش دینارهای جعلی در آستانه اربعین متلاشی شد؛ کشف بیش از ۵ هزار دینار تقلبی
انتقام زن همسایه با طراحی سرقت ۴۵ میلیارد ریالی از منزل دوستش
دیه و ۸ سال حبس؛ مجازات مرد دخترکش
بازدید استاندار تهران از خدمت رسانی به زائرین اربعین در نجف اشرف
دارندگان سند تک‌برگ زرد بخوانند؛ آیا باید سند خود را تعویض کنند؟
فاکتور‌هایی که باعث می‌شود نتوانیم «نه» بگوییم + فیلم
جزئیات سامانه «یکپارچه و سکومحور» خدمات غیرحضوری دفاتر الکترونیک قضایی
گردن‌کلفت‌ها جای پارک را به مردم می‌فروشند
بهره برداری از ۷ گلوگاه عمرانی و ترافیکی تهران در ۲۰ روز
فرجام شوهرکشی عروس ۱۵ ساله
هشدار ایمنی به بیمارستان ضیائیان/ پیشنهاد ایجاد ۳ ظرفیت جدید آرامستان در تهران
نقاط کور امدادرسانی تهران تحت پوشش ایستگاه‌های جدید آتش‌نشانی
آخرین وضعیت جاده‌های کشور/ ترافیک سنگین در ۴ محور منتهی به تهران
وقتی کارگاه ساختمانی به خیابان می‌رسد؛ گلایه شهروندان از پروژه‌های ساختمانی تهرانسر
توصیه‌های پلیس آگاهی برای سفری ایمن در اربعین
ادامه بررسی لایحه حمایت از شهروندان تهرانی در جنگ تحمیلی