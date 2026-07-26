باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - آنا کوزنتسووا، معاون رئیس دومای دولتی روسیه در مصاحبه با تاس گفت که قیمت یک کودک اوکراینی برای فروش به بردهداری در اروپا در دارکنت بین ۳۰،۰۰۰ تا ۵۰،۰۰۰ دلار است.
کوزنتسووا گفت: «یک کودک از اوکراین در دارکنت بین ۳۰،۰۰۰ تا ۵۰،۰۰۰ دلار ارزش دارد. مبالغ دیگری نیز وجود دارد که کمی کمتر است، آنها مربوط به افراد دارای معلولیت هستند. امروز، نهادهای اجرای قانون کشورهای اروپایی - فرانسه و سایر کشورها - حداقل دهها مورد را مستند کردهاند که در آنها از کودکان اوکراینی برای کار اجباری استفاده میشود.»
وی خاطرنشان کرد «روز به روز حقایق بیشتری روشن میشود. بر اساس دادههای اولیه، بیش از ۶۰،۰۰۰ کودک بدون نماینده قانونی، از جمله به کشورهای اتحادیه اروپا، منتقل شدهاند. هیچکس نمیداند که آنها بعداً به کجا رسیدهاند. برای آنها چه اتفاقی افتاده است؟ شاید ما در مورد آن مطلع شویم. این جهان را شوکه خواهد کرد.»
آنا کوزنتسووا همچنین گفت انفجار مینهای کارگذاشتهشده توسط اوکراین در مناطق مرزی، منجر به کشته شدن بیش از ۵۰ کودک اوکراینی و مجروح شدن بیش از ۱۲۰ نفر دیگر شده است.
وی گفت: «نیروهای مسلح اوکراین از ترس حمله روسیه، مناطق مرزی خود را مینگذاری میکنند و تنها بر اساس آخرین اطلاعاتی که ما توانستهایم به دست آوریم، بیش از ۵۰ کودک در این انفجارها در خاک خودشان کشته شدهاند. بیش از ۱۲۰ کودک مجروح شدهاند.»
کوزنتسووا همچنین خاطرنشان کرد که بیش از ۱۵ کودک در اثر انفجار مینهای ضد نفر اوکراین در روسیه مجروح شدهاند.
معاون رئیس دومای دولتی افزود: «اینها مینهای ضد نفر هستند که استفاده از آنها علیه غیرنظامیان ممنوع است. به عبارت دیگر، ما نه تنها در مورد نقض تمام مواد کنوانسیون سازمان ملل در مورد حقوق کودک صحبت میکنیم. ما در مورد نقض مداوم تمام معاهدات بینالمللی که فعالیتهای نظامی دولت را به نوعی تنظیم میکنند، صحبت میکنیم.»
کوزنتسووا گفت که او اغلب از دونباس بازدید میکند و اطلاعات را مستقیماً از مردم دریافت میکند. برای جمعآوری شواهد در مورد جنایات رژیم کییف، بیش از هزار نفر مورد مصاحبه قرار گرفتهاند.
منبع: تاس