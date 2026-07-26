معاون رئیس دومای دولتی روسیه اعلام کرد نهاد‌های اجرای قانون اروپایی ده‌ها مورد استفاده از کودکان اوکراینی برای کار اجباری را مستند کرده‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - آنا کوزنتسووا، معاون رئیس دومای دولتی روسیه در مصاحبه با تاس گفت که قیمت یک کودک اوکراینی برای فروش به برده‌داری در اروپا در دارک‌نت بین ۳۰،۰۰۰ تا ۵۰،۰۰۰ دلار است.

کوزنتسووا گفت: «یک کودک از اوکراین در دارک‌نت بین ۳۰،۰۰۰ تا ۵۰،۰۰۰ دلار ارزش دارد. مبالغ دیگری نیز وجود دارد که کمی کمتر است، آنها مربوط به افراد دارای معلولیت هستند. امروز، نهاد‌های اجرای قانون کشور‌های اروپایی - فرانسه و سایر کشور‌ها - حداقل ده‌ها مورد را مستند کرده‌اند که در آنها از کودکان اوکراینی برای کار اجباری استفاده می‌شود.»

وی خاطرنشان کرد «روز به روز حقایق بیشتری روشن می‌شود. بر اساس داده‌های اولیه، بیش از ۶۰،۰۰۰ کودک بدون نماینده قانونی، از جمله به کشور‌های اتحادیه اروپا، منتقل شده‌اند. هیچ‌کس نمی‌داند که آنها بعداً به کجا رسیده‌اند. برای آنها چه اتفاقی افتاده است؟ شاید ما در مورد آن مطلع شویم. این جهان را شوکه خواهد کرد.»

بیش از ۵۰ کودک اوکراینی در مناطق مین‌گذاری‌شده توسط اوکراین کشته شدند 

آنا کوزنتسووا همچنین گفت انفجار مین‌های کارگذاشته‌شده توسط اوکراین در مناطق مرزی، منجر به کشته شدن بیش از ۵۰ کودک اوکراینی و مجروح شدن بیش از ۱۲۰ نفر دیگر شده است.

وی گفت: «نیرو‌های مسلح اوکراین از ترس حمله روسیه، مناطق مرزی خود را مین‌گذاری می‌کنند و تنها بر اساس آخرین اطلاعاتی که ما توانسته‌ایم به دست آوریم، بیش از ۵۰ کودک در این انفجار‌ها در خاک خودشان کشته شده‌اند. بیش از ۱۲۰ کودک مجروح شده‌اند.»

کوزنتسووا همچنین خاطرنشان کرد که بیش از ۱۵ کودک در اثر انفجار مین‌های ضد نفر اوکراین در روسیه مجروح شده‌اند.

معاون رئیس دومای دولتی افزود: «این‌ها مین‌های ضد نفر هستند که استفاده از آنها علیه غیرنظامیان ممنوع است. به عبارت دیگر، ما نه تنها در مورد نقض تمام مواد کنوانسیون سازمان ملل در مورد حقوق کودک صحبت می‌کنیم. ما در مورد نقض مداوم تمام معاهدات بین‌المللی که فعالیت‌های نظامی دولت را به نوعی تنظیم می‌کنند، صحبت می‌کنیم.»

کوزنتسووا گفت که او اغلب از دونباس بازدید می‌کند و اطلاعات را مستقیماً از مردم دریافت می‌کند. برای جمع‌آوری شواهد در مورد جنایات رژیم کی‌یف، بیش از هزار نفر مورد مصاحبه قرار گرفته‌اند.

منبع: تاس

برچسب ها: کودکان اوکراینی ، بردگی
خبرهای مرتبط
ترامپ و زلنسکی هفته آینده دیدار می‌کنند
راین‌متال: اروپا نباید به سلاح آمریکا وابسته باشد
رومانی دومین پهپاد در حریم هوایی خود را سرنگون کرد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۰۴ ۰۴ مرداد ۱۴۰۵
لعنت بر پوتین قدرت طلب
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۵۸ ۰۴ مرداد ۱۴۰۵
بچه مهمترین و ارزشمندترین موجود کائناته و همه انسانهای کره زمین باید در خدمت بچه ها باشن
۰
۰
پاسخ دادن
ادعای وزیر دفاع پیشین آمریکا: ترامپ «در آستانه» تشدید حملات نظامی علیه ایران است
نیویورک تایمز: ادامه جنگ با ایران، آمریکا را با کاهش ذخایر موشک‌های پدافند هوایی تهدید می‌کند
غرق شدن کشتی ویتنامی در دریای چین جنوبی؛ ۲۳ نفر مفقود شدند
سی‌ان‌ان: ونس و کین نگرانی خود را در مورد ذخایر مهمات آمریکا به ترامپ ابراز کرده‌اند
حمله با خودرو به مراسمی در برلین؛ یک کشته و ۱۷ زخمی/ پلیس مظنون را شناسایی کرد
کویت خواستار اصلاح ادعا‌های نادرست وال استریت ژورنال درباره اقدام نظامی علیه ایران شد
نتانیاهو پیش از سفر به آمریکا نشست کابینه امنیتی را در زیرزمین برگزار می‌کند
زلنسکی: روسیه ۳۰ هزار سرباز کره شمالی را وارد درگیری می‌کند
کودکان اوکراینی در دارک‌نت ۳۰ تا ۵۰ هزار دلار به بردگی در اروپا فروخته می‌شوند
رسوایی در ارتش انگلیس؛ دو نظامی یک خودروی زرهی ۱۵ تنی را به سرقت بردند
آخرین اخبار
رسانه آمریکایی: مذاکرات ایران و عمان در حال پیشرفت است
افزایش شمار شهدای غزه به بیش از ۷۳۳۰۰ نفر
یمن یک فروند پهپاد بیرقدار ساخت ترکیه را سرنگون کرد
پاکستان: تلاش میانجی‌ها برای توقف جنگ شدت گرفته است
برخورد یک پرتابه به آب در نزدیکی نفتکش در جنوب دریای سرخ
نخست‌وزیر قطر و وزیر خارجه عربستان بر کاهش تنش و اجرای توافق ایران و آمریکا تأکید کردند
کویت خواستار اصلاح ادعا‌های نادرست وال استریت ژورنال درباره اقدام نظامی علیه ایران شد
با رسیدن طوفان نول به جنوب چین، بیش از ۷۰۰ هزار نفر تخلیه شدند
نظرسنجی پولیتیکو: بیشتر آمریکایی‌ها افزایش قیمت بنزین را بیش از حد برآورد می‌کنند
ادعای وزیر دفاع پیشین آمریکا: ترامپ «در آستانه» تشدید حملات نظامی علیه ایران است
اشغالگران اسرائیلی مسجدى در کرانه باختری اشغالی را به آتش کشیدند
رسوایی در ارتش انگلیس؛ دو نظامی یک خودروی زرهی ۱۵ تنی را به سرقت بردند
قطر فعالیت‌های ناوبری دریایی را پس از ۲ هفته وقفه از سر می‌گیرد
بحران انرژى مبارزه با تورم در ترکیه و لیر را تحت فشار تازه قرار می‌دهد
استرالیا نگرانی‌های خود را در مورد تعرفه‌های جدید با ترامپ مطرح خواهد کرد
کودکان اوکراینی در دارک‌نت ۳۰ تا ۵۰ هزار دلار به بردگی در اروپا فروخته می‌شوند
زلنسکی: روسیه ۳۰ هزار سرباز کره شمالی را وارد درگیری می‌کند
نیویورک تایمز: ادامه جنگ با ایران، آمریکا را با کاهش ذخایر موشک‌های پدافند هوایی تهدید می‌کند
غرق شدن کشتی ویتنامی در دریای چین جنوبی؛ ۲۳ نفر مفقود شدند
نتانیاهو پیش از سفر به آمریکا نشست کابینه امنیتی را در زیرزمین برگزار می‌کند
حمله با خودرو به مراسمی در برلین؛ یک کشته و ۱۷ زخمی/ پلیس مظنون را شناسایی کرد
سی‌ان‌ان: ونس و کین نگرانی خود را در مورد ذخایر مهمات آمریکا به ترامپ ابراز کرده‌اند
انفجار شدید در نبطیه پس از حملات رژیم صهیونیستی
دو شرکت هواپیمایی اروپایی، پرواز‌های خود به سرزمین‌های اشغالی را تعلیق کردند
زلنسکی: روسیه تصاویر ماهواره‌ای از خاورمیانه را در اختیار ایران قرار می‌دهد
آمریکا تمایلی به فروش جنگنده‌های اف-۳۵ به ترکیه ندارد
انتشار گزارش‌های ضد و نقیض رسانه‌ای درباره رویکرد ترامپ پیرامون جنگ با ایران
استعفای وزیر آموزش هند پس از لو رفتن سوالات آزمون ورودی دانشگاه‌ها
وال‌استریت ژورنال: ایران قابلیت‌های موشکی خود را افزایش داده است
ادعای نیویورک پست درباره طرح نظامی آمریکا برای اورانیوم غنی‌شده ایران