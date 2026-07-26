باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین مدعی شد که روسیه می‌خواهد ۳۰ هزار سرباز کره شمالی را برای شرکت در درگیری بیش از چهار ساله خود وارد کند و در حال حاضر برای پذیرش آنها آماده می‌شود.

بر اساس یک پیمان دفاعی متقابل، کره شمالی در سال ۲۰۲۴ حدود ۱۴ هزار سرباز را به منطقه کورسک روسیه اعزام کرد تا به مسکو در دفع حمله بزرگ نیرو‌های اوکراینی به منطقه کمک کند.

زلنسکی در سخنرانی ویدئویی شبانه خود گفت: "ما همچنین شاهد همکاری روسیه با کره شمالی هستیم. روسیه می‌خواهد ۳۰ هزار سرباز دیگر کره شمالی را وارد کند. از ماه ژوئن، مقدمات پذیرش آنها در منطقه ورونژ روسیه در حال انجام است. "

زلنسکی همجنین ادعا کرد که کره شمالی در حال آماده شدن برای تأمین پرتابگر‌های جدید موشک‌های بالستیک برای روسیه است.

او گفت: «این تهدیدی نه تنها برای اوکراین است. روسیه به کره شمالی کمک می‌کند تا یاد بگیرد چگونه جنگ کند، سلاح‌های خود را بهبود بخشد و تجربه جنگی واقعی در استفاده از آنها کسب کند. همه اینها تهدیدی برای هر کشوری در آسیا است که در محدوده موشک‌های کره شمالی قرار دارد.»

زلنسکی قول داد که اوکراین به این تهدید پاسخ خواهد داد.

منبع: رویترز