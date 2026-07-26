باشگاه خبرنگاران جوان - دکتر عبدالناصر همتی با کالبدشکافی وضعیت اقتصادی جاری و پیچیدگیهای ناشی از تحریمهای ظالمانه و شرایط خاص ناشی از جنگ رمضان اظهار داشت: با وجود مضاعف شدن فشارهای بینالمللی و محدودیتهای ناخواسته مالی، مدیریت بازار ارز و زنجیره تامین به گونهای پیش رفت که هیچگونه خلل یا کمبودی در واردات و عرضه کالاهای اساسی، دارو و ملزومات پزشکی کشور رخ نداده است.
وی درخصوص اقدامات بانک مرکزی برای مهار تورم، تاکید کرد: هدف پایهای بانک مرکزی، کنترل و مهار تورم و انتظارات تورمی همزمان با جلوگیری از رکود و منفی شدن رشد اقتصادی است.
عالیترین مقام بانک مرکزی با تاکید بر پشتیبانی هدفمند از تولید، گفت: حمایت از بخش مولد و کارآفرینان کشور باید بدون تشدید پایه پولی و به صورت کاملاً هدایتشده انجام گیرد.
همتی در زمینۀ برخورد با کانونهای خلق نقدینگی، بیان داشت: ناترازی برخی از بانکها و موسسات اعتباری، یکی از عوامل تورم است و برای کنترل این موضوع، بانک مرکزی بستهای جامع از تدابیر نظارتی و انضباطی را تدوین کرده است.
گفتنی است، پرهیز از شوک درمانی در سطوح مختلف، گفتوگوی مستمر با مردم دربارۀ مسائل مختلف اقتصادی، اتخاذ سیاستهای جبرانی مناسب توسط دولت و بانک مرکزی، لزوم اصلاح رابطۀ بانک مرکزی با شبکه بانکی، کمک و حمایت از تولید داخلی، راهکارهایی برای کاهش ناترازی بانکها، جلوگیری از افزایش رشد نقدینگی، صدور اوراق کوتاه مدت ارزی، حکمرانی داده محور در مسائل اقتصادی، لزوم کنترل منظم ترازنامۀ بانکها و تاکید بر حکمرانی ریال از جمله مباحثی بود که در این نشست مورد بحث و بررسی قرار گرفت.