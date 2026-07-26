چمران در مورد ظرفیت بهشت زهرا (س) خاطرنشان کرد: سازمان آرامستان‌ها به زودی لایحه‌ای به شورا ارائه می‌دهد و بنده هم پیشنهادی داشتم که امیدوارم به نتیجه برسد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مهدی چمران پیش از جلسه امروز (یکشنبه) شورای شهر تهران در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در جلسه امروز شورای شهر «حساب‌های درآمد و هزینه شهرداری تهران منتهی به تاریخ ۲۹. ۱۲. ۱۴۰۴»، «حساب‌های درآمد و هزینه شهرداری تهران در ماه‌های فروردین، اردیبهشت و خرداد سال ۱۴۰۵»، ادامه بررسی لایحه «حمایت از شهروندان تهرانی در شش حوزه مأموریتی شهرداری تهران در دوره جنگ تحمیلی آمریکایی-صهیونیستی» و طرح کمیسیون شهرسازی و معماری در خصوص «الزام شهرداری تهران به احداث و بهره برداری پناهگاه‌ها و فضا‌های امن شهری و رعایت الزامات پدافند غیرعامل در ساختمان‌ها و طرح‌های شهری» بررسی می‌شوند.

رئیس شورای شهر در پاسخ به انتقادی در خصوص وضعیت نامناسب آسفالت در پایتخت گفت: این مسأله را قبول ندارم، در این شرایط هم اگر جنگ ادامه پیدا کند و شرایط جنگی داشته باشیم، برخی از اقدامات مثل رنگ آمیزی، جدول سازی و آسفالت ریزی را باید در مواقع ضروری انجام دهیم. 

وی درباره ظرفیت رو به پایان بهشت زهرا گفت: به زودی لایحه‌ای به شورا می‌آید که دو محل پیش بینی شده به تصویب برسد و من هم یک پیشنهادی دارم که اگر تصویب شود در کل سه ظرفیت جدید ایجاد خواهد شد. 

چمران در خصوص بوی بد بیمارستان ضیاییان در جنوب شهر که موجب آزار مردم اطراف بیمارستان شده، گفت: به بیمارستان ضیاییان اخطار و هشدار داده شده است؛ بعضی بیمارستان‌ها مثل حضرت رسول را هم به کمیسیون ماده ۵ آوردند تا اقدامات آن نوسازی و بازسازی انجام شود.

برچسب ها: مهدی چمران ، شورای شهر
خبرهای مرتبط
صدور اسناد کاداستری ۷۳ ملک شهرداری در منطقه ۱۹
گردن‌کلفت‌ها جای پارک را به مردم می‌فروشند
بهره برداری از ۷ گلوگاه عمرانی و ترافیکی تهران در ۲۰ روز
اعلام وضعیت قرمز در حریم پایتخت/ دست خالی شهرداری و جولان شارلاتان‌ها
چمران:
شورای نظارت بر انتخابات نمی‌تواند برای اداره داخلی شورا‌ها قانون تعیین کند
چمران: جنبش برخاسته از تشییع رهبر شهید، آمریکا را نگران کرده است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
فرجام شوهرکشی عروس ۱۵ ساله
دارندگان سند تک‌برگ زرد بخوانند؛ آیا باید سند خود را تعویض کنند؟
گردن‌کلفت‌ها جای پارک را به مردم می‌فروشند
پایان شرارت مسلحانه در بزرگراه صدر + فیلم
دیه و ۸ سال حبس؛ مجازات مرد دخترکش
انتقام زن همسایه با طراحی سرقت ۴۵ میلیارد ریالی از منزل دوستش
«بلاگرنما» پیش از انتشار محتوای هنجارشکن دستگیر شد
وقتی کارگاه ساختمانی به خیابان می‌رسد؛ گلایه شهروندان از پروژه‌های ساختمانی تهرانسر
هشدار ایمنی به بیمارستان ضیائیان/ پیشنهاد ایجاد ۳ ظرفیت جدید آرامستان در تهران
بهره برداری از ۷ گلوگاه عمرانی و ترافیکی تهران در ۲۰ روز
آخرین اخبار
ترافیک سنگین محور‌های اربعین تا ۴۸ ساعت آینده ادامه دارد/ ۶۰ درصد زائران مرز مهران را انتخاب کرده‌اند
ساماندهی صنف بنکداران شهر تهران در میدان مرکزی میوه و تره‌بار
ثبت‌نام بیش از ۲ میلیون زائر اربعین در سامانه سماح
تصادفات در جاده‌های پایتخت ۲۶ درصد کاهش یافت
پایان شرارت مسلحانه در بزرگراه صدر + فیلم
روایت دانشگاهی انقلاب در باغ موزه قصر
ستاد حقوق بشر: حمله‌های عمدی آمریکا به شناور‌های امداد و نجات نقض فاحش حقوق بین‌الملل بشردوستانه است
صدور اسناد کاداستری ۷۳ ملک شهرداری در منطقه ۱۹
طبقات زیرزمین ۲۵۳ مجتمع تجاری-اداری قابلیت تبدیل به پناهگاه دارند
مشکل تولید و تحویل ۱۳ هزار کامیونت و ۹ هزار و ۴۴۴ نیسان رفع شد
«بلاگرنما» پیش از انتشار محتوای هنجارشکن دستگیر شد
هلال‌احمر نسبت به خطرات تابش اشعه فرابنفش در پیاده‌روی اربعین هشدار داد
تردد بیش از یک میلیون و دویست هزار زائر از مرزهای اربعینی
کارشناسی خسارات وسایل نقلیه آسیب‌دیده در منطقه ۱۱
باند فروش دینارهای جعلی در آستانه اربعین متلاشی شد؛ کشف بیش از ۵ هزار دینار تقلبی
انتقام زن همسایه با طراحی سرقت ۴۵ میلیارد ریالی از منزل دوستش
دیه و ۸ سال حبس؛ مجازات مرد دخترکش
بازدید استاندار تهران از خدمت رسانی به زائرین اربعین در نجف اشرف
دارندگان سند تک‌برگ زرد بخوانند؛ آیا باید سند خود را تعویض کنند؟
فاکتور‌هایی که باعث می‌شود نتوانیم «نه» بگوییم + فیلم
جزئیات سامانه «یکپارچه و سکومحور» خدمات غیرحضوری دفاتر الکترونیک قضایی
گردن‌کلفت‌ها جای پارک را به مردم می‌فروشند
بهره برداری از ۷ گلوگاه عمرانی و ترافیکی تهران در ۲۰ روز
فرجام شوهرکشی عروس ۱۵ ساله
هشدار ایمنی به بیمارستان ضیائیان/ پیشنهاد ایجاد ۳ ظرفیت جدید آرامستان در تهران
نقاط کور امدادرسانی تهران تحت پوشش ایستگاه‌های جدید آتش‌نشانی
آخرین وضعیت جاده‌های کشور/ ترافیک سنگین در ۴ محور منتهی به تهران
وقتی کارگاه ساختمانی به خیابان می‌رسد؛ گلایه شهروندان از پروژه‌های ساختمانی تهرانسر
توصیه‌های پلیس آگاهی برای سفری ایمن در اربعین
ادامه بررسی لایحه حمایت از شهروندان تهرانی در جنگ تحمیلی