باشگاه خبرنگاران جوان؛ دلآرا ودودی - در سالهایی که تلفنهای همراه و پلتفرمهای دیجیتال بخش زیادی از اوقات فراغت کودکان را به خود اختصاص دادهاند، سینمای کودک برای حفظ مخاطبانش با چالشهای تازهای روبهروست. محمدرضا شیرخانلو، بازیگر فیلم «سفر به لیمونیا»، معتقد است موفقیت یک اثر کودک در گرو قصهای جذاب، شخصیتهای باورپذیر و احترام به شعور مخاطب است
محمدرضا شیرخانلو با اشاره به رقابت سینمای کودک با تلفنهای همراه و پلتفرمهای دیجیتال اظهار کرد: سینما باید تجربهای به بچهها بدهد که در موبایل و تبلت پیدا نمیشود. اگر فیلم قصهای جذاب، شخصیتهایی دوستداشتنی و ریتم خوبی داشته باشد، کودک برای دیدنش هیجانزده میشود. به گفته او، تماشای فیلم روی پرده بزرگ و در کنار خانواده یا دوستان همچنان حس متفاوتی دارد، فقط باید فیلمی ساخته شود که واقعاً ارزش این تجربه را داشته باشد.
او درباره مهمترین چالش بازیگری در آثار کودک و نوجوان نیز گفت: بچهها خیلی صادق هستند و اگر بازی مصنوعی باشد، خیلی زود متوجه آن میشوند. به اعتقاد شیرخانلو، سختترین بخش این است که بتوان شخصیت را واقعی بازی کرد، بدون اینکه بخواهد چیزی را به مخاطب تحمیل کند. او معتقد است زمانی که کودک با شخصیت همذاتپنداری کند، یعنی بازیگر کارش را درست انجام داده است.
بازیگر «سفر به لیمونیا» درباره ویژگی این فیلم نیز بیان کرد: مهمترین ویژگی «سفر به لیمونیا» این است که فقط برای خنداندن یا سرگرم کردن ساخته نشده، بلکه تلاش میکند در قالب یک ماجراجویی جذاب، مفاهیمی مانند دوستی، شجاعت و مسئولیتپذیری را نیز منتقل کند. به گفته او، فیلم در عین حال که فضای فانتزی دارد، احساسات شخصیتها نیز برای مخاطب قابل لمس است.
شیرخانلو همچنین درباره تأثیر حضور در این پروژه بر نگاهش به جهان کودکان گفت: این فیلم دوباره به من یادآوری کرد که بچههای امروز با نسلهای قبل تفاوتهای زیادی دارند. آنها اطلاعات بیشتری دارند، سریعتر ارتباط برقرار میکنند و سؤالهای بیشتری میپرسند. همین باعث میشود مسئولیت سازندگان آثار کودک هم بیشتر باشد و نتوان با نگاه قدیمی برای این نسل فیلم ساخت.
او در پایان با تأکید بر احترام به شعور مخاطب کودک اظهار کرد: بچههای امروز قصههای تکراری را نمیپذیرند و به دنبال هیجان، ماجراجویی، شخصیتهای جذاب و اتفاقهای غیرقابل پیشبینی هستند. به اعتقاد او، یک فیلم کودک باید در کنار سرگرمکنندگی، امید، خلاقیت و کار گروهی را نیز به شکلی غیرمستقیم منتقل کند، نه اینکه مدام شعار بدهد.
فیلم سینمایی «سفر به لیمونیا» به کارگردانی کمال مقدم و تهیهکنندگی محسن مسافرچی، این روزها در سینماهای کشور اکران میشود. این فیلم در ژانر کودک و نوجوان، داستانی فانتزی و پررمزوراز را با حضور شخصیتهایی چون «غولی شیطون» و «لیمویی» روایت میکند؛ جایی که با باز شدن یک چمدان، همهچیز دستخوش تغییر میشود. محمدرضا شیرخانلو، بهاره رهنما، ابراهیم شفیعی، سروش مالمیر و باربد مالمیر از جمله بازیگران این اثر هستند.