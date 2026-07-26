باشگاه خبرنگاران جوان -احجتالاسلام والمسلمین غلامحسین محسنیاژهای، رئیس قوهقضاییه، در سفر به استان قم با آیتالله جعفر سبحانی از مراجع تقلید دیدار و گفتوگو کرد.
در این دیدار، رئیس قوهقضاییه با اشاره به چالشهای موجود در نظام قضایی کشور، به ویژه انباشت پروندههای قضایی، گفت: یکی از مسائل مهمی که منجر به تراکم پروندهها در محاکم قضایی شده است، موضوع تأخیر تأدیهها و خسارتهای ناشی از دیرکرد انجام تعهدات است که نیازمند چارهجویی اساسی است.
اژهای با تأکید بر ظرفیتهای بینظیر حوزهعلمیه در این زمینه افزود: ما برای حل این معضل، به کمکها و ابتکارات حقوقی و فقهی حوزهعلمیه نیاز داریم تا بتوانیم با ارائه راهکارهای شرعی و قانونی، از انباشت این پروندهها جلوگیری کرده و روند رسیدگی به دعاوی را تسریع بخشیم.
او خاطرنشان کرد: همکاری نزدیک قوهقضائیه با مراجع عظام تقلید و علما، همواره یکی از ظرفیتهای ارزشمند نظام قضایی کشور بوده و استفاده از نظرات فقهی و حقوقی حوزههای علمیه میتواند به کاهش اطاله دادرسی و افزایش رضایتمندی مردم کمک کند.
در این دیدار، آیتالله سبحانی نیز با استماع گزارش رئیس قوهقضائیه، بر اهمیت همکاری حوزه و قوهقضاییه در راستای حل مسائل حقوقی و قضایی کشور تأکید و آمادگی خود را برای ارائه مشورتهای علمی و فقهی در این زمینه اعلام کرد.
دیدار رئیس قوه قضاییه با خانواده وزیر شهید اطلاعات
حجتالاسلاموالمسلمین غلامحسین محسنیاژهای، رئیس قوه قضائیه، پیش از ظهر امروز در ادامه سفر به شهر مقدس قم، با حضور در منزل شهید والامقام حجتالاسلاموالمسلمین سیداسماعیل خطیب، با خانواده این شهید جنگ رمضان دیدار و آنان را مورد تفقد قرار داد.
رئیس دستگاه قضا در این دیدار صمیمانه، با اشاره به سابقه آشنایی خود با شهید خطیب، به بیان ویژگیهای شخصیتی، اخلاقی و مدیریتی این شهید والامقام پرداخت و از خدمات و مجاهدتهای وی تجلیل کرد.
منبع:حوزه