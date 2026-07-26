ادارات مازندران در روز دوشنبه پنجم مردادماه تعطیل شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - عیسی قاسمی‌طوسی معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری مازندران از تعطیلی تمامی ادارات دولتی، نهاد‌های عمومی غیردولتی و مراکز آموزشی در روز دوشنبه پنجم مردادماه، به‌دلیل تداوم موج گرما و ضرورت مدیریت مصرف انرژی خبر داد.

او افزود: حسب تصمیم کارگروه مدیریت بهینه مصرف انرژی ستاد مدیریت بحران استان با توجه به پیش‌بینی تداوم افزایش شدید دمای هوا و در راستای حفظ پایداری شبکه برق و مدیریت بهینه مصرف انرژی، تصمیم به تعطیلی فعالیت‌های اداری و آموزشی در سطح استان گرفته شد.

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری مازندران گفت:بانک‌ها از ساعت ۷ تا ۱۰ صبح فعال هستند، امتحانات دانشگاه‌ها و امتحانات نهایی مدارس به قوت خود باقی است و طبق برنامه انجام خواهد شد.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی استانداری مازندران

برچسب ها: تعطیلی ادارات ، موج گرما
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