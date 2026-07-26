رئیس کمیته عمران شورای اسلامی شهر تهران از افتتاح رسمی هفت پروژه عمرانی در پایتخت خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - حجتالاسلام سید محمد آقامیری در چهارصد و بیستمین جلسه صحن شورای اسلامی شهر تهران، با ارائه گزارشی جامع از پیشرفتهای زیرساختی، از بهرهبرداری زنجیرهای ۷ پروژه عمرانی در بازه زمانی ۲۰ روز گذشته خبر داد.
وی با تأکید بر اینکه این دستاوردها، ثمره برنامهریزی دقیق و تلاش شبانهروزی تیمهای اجرایی برای رفع گلوگاههای ترافیکی شهر است، این مجموعه پروژهها را گامی موثر در جهت تسهیل تردد و بهبود کیفیت زیست شهری توصیف کرد. رئیس کمیته عمران و زیرساخت شورای اسلامی شهر تهران تصریح کرد که این حجم از بهرهبرداری در بازه زمانی کوتاه، نشاندهنده انسجام مدیریتی و توانمندی عملیاتی در پیشبرد اهداف عمرانی شهر است.
وی در تشریح جزئیات فنی این دستاوردها، به تکمیل پروژه «زیر گذر میدان سپاه» اشاره کرد و گفت: که این پروژه با اتصال خیابان خواجه نصیرالدین طوسی به محور جنوب به شمال (شهید صیاد شیرازی و چراغ)، منجر به حذف چراغهای ترافیک منطقه و ایجاد دسترسی بهینه گردید؛ پروژهای که علیرغم چالشهای اجرایی سنگین، بهویژه در بحث جابجایی لولههای گاز که حدود ۸ تا ۹ ماه به طول انجامید، با مدیریت جهادی به سرانجام رسید و در حال حاضر حواشی مربوط به مبارزات اجرایی آن در حال پیگیری است.
در ادامه این گزارش، بهرهبرداری از زیرگذر بزرگراه شهید حکیم در تقاطع تعاون و همچنین دوربرگردان تقاطع شهید نواب و شهید تندگویان مورد اشاره قرار گرفت.
وی تصریح کرد که در پروژه تقاطع نواب، با ساخت دوربرگردان دسترسی اهالی محل به میدان بهمن، عملاً ۲.۵ کیلومتر از مسیر رفت و آمد مردم کاهش یافت که این امر نشاندهنده اثرگذاری مستقیم پروژهها بر کاهش هزینههای زمانی شهروندان است.
وی افزود: سایر اقدامات موفق در این بازه زمانی شامل رفع گلوگاه ترافیکی بزرگراه شهید همت در تقاطع خیابان ولیعصر از طریق تعریض معبر، و همچنین احداث پل دوربرگردان شرق به شرق جهت تسهیل دسترسی به بیمارستان شریعتی در محدوده متصل به استان البرز است. همچنین در محور تهران-قم، بهرهبرداری از مرحله اول تقاطع غیرهمسطح شهر آفتاب با اجرای ۳ دستگاه پل و ۲ مسیر تندرو (به طول ۲۷۰۰ و ۲۰۰۰ متر)، تحولی در دسترسی به محور قم-تهران، منطقه کهریزک و شهر کویر ایجاد نموده است. آخرین مورد از این زنجیره موفقیتها، بهرهبرداری از پل دسترسی عابر پیاده و دوچرخه در محدوده فرحزاد بود.