اداره کل هواشناسی گیلان با صدور هشدار نارنجی از وزش باد و مواج شدن دریای خزر طی فردا تا اواخر وقت سه شنبه در سواحل این استان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - اداره کل هواشناسی گیلان در اطلاعیه‌ای هشدار سطح نارنجی از پیش از ظهر فردا (دوشنبه ۵ مرداد ماه) تا اواخر وقت سه شنبه ۶ مرداد در سواحل این استان صادر کرد.

اداره هواشناسی دریایی نیز بیشینه ارتفاع موج دریای خزر طی این مدت در سواحل استان گیلان را حدود ۱ – ۱.۶ متر و بیشینه ارتفاع موج در نزدیک سواحل را تا حدود ۳ متر پیش بینی کرده است.

بر این اساس، غرق شدن شناگران، آسیب به قفس‌ها و احتمال پاره شدن تور‌های صیادی، احتمال خسارت به قایق و شناور‌های کوچک، احتمال خسارت به تأسیسات دریایی از مخاطرات این مدت اعلام شده است؛ بنابراین منع أکید شنا، منع تردد قایق‌های سبک و تفریحی، منع ورود و خروج کشتی‌ها به بندر، منع فعالیت‌های شیلاتی، محدود کردن تردد کشتی‌های تجاری، منع فعالیت‌های پشتیبانی صنایع فراساحل و آماده باش برای مواجهه با خسارات احتمالی توسط کلیه فعالان دریایی توصیه شده است.

مطابق پیش بینی دریایی ۵ روزه سواحل استان گیلان نیز شرایط دریای خزر برای شنا به تدریج طی دوشنبه تا صبح چهارشنبه ۷ مرداد ماه نامناسب و برای پنجشنبه ۸ مرداد هم در برخی نواحی نامناسب پیش بینی شده است.