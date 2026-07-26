باشگاه خبرنگاران جوان؛ الهام قبادی - مراسم رونمایی از دستخط مبارک رهبر شهید انقلاب در بازدید تاریخی از بیمارستان صحرایی علیابن‌ابی‌طالب و عیادت مجروحان جنگ تحمیلی در تاریخ ۴ مرداد ۱۳۶۷ با حضور جمعی از مسئولان، پزشکان بیمارستان صحرایی و مدیران امروز یکشنبه ۴ مرداد ماه برگزار شد.

در این مراسم سردار نصرالله فتحیان، مسئول مؤسسه بهداری رزمی دفاع مقدس و مقاومت، به روایت نخستین بازدید حضرت آیت‌الله خامنه‌ای از بیمارستان‌های صحرایی دوران دفاع مقدس پرداخت و گفت: این بازدید در دوران دفاع مقدس و از بیمارستان صحرایی حضرت علی‌بن‌ابیطالب (ع) در منطقه دارخوین انجام شد و نقطه آغاز آشنایی نزدیک بنده با رهبر معظم انقلاب بود. پس از پایان جلسه، گزارشی از سامانه بهداری رزمی به محضر معظم‌له ارائه کردم. پس از صرف صبحانه، ایشان فرمودند برنامه بازدید چیست و با پیشنهاد بازدید از بیمارستان صحرایی حضرت علی‌بن‌ابیطالب (ع) موافقت کردند.در طول مسیر، رهبر معظم انقلاب با دقت و حوصله درباره نحوه فعالیت بهداری رزمی، امکانات و روند درمان مجروحان سؤال می‌کردند و پیش از رسیدن به بیمارستان، اطلاعات کاملی از وضعیت آن مجموعه به دست آوردند.

مسئول مؤسسه بهداری رزمی دفاع مقدس و مقاومت با اشاره به حضور رهبر معظم انقلاب در بخش‌های مختلف بیمارستان صحرایی بیان کرد: رهبرشهید از همان ابتدای ورود، بخش اورژانس را مورد بازدید قرار دادند و بر بالین مجروحان حاضر شدند. ایشان با تک‌تک مجروحان گفت‌و‌گو کرده، از محل مجروحیت، وضعیت درمان و شرایط آنان سؤال می‌کردند و با صمیمیت از آنان دلجویی می‌کردند. رهبر معظم انقلاب سپس از بخش‌های تخصصی بیمارستان شامل آزمایشگاه، رادیولوژی، بانک خون، داروخانه و سایر واحد‌های درمانی بازدید کردند و با پزشکان، پرستاران و نیرو‌های امدادی به گفت‌و‌گو پرداختند. ایشان از محل خدمت، دانشگاه محل تحصیل و شرایط فعالیت اعضای کادر درمان سؤال می‌کردند و از نزدیک در جریان مشکلات و نیاز‌های آنان قرار گرفتند.

سردار فتحیان با بیان اینکه رهبر معظم انقلاب برای حضور در اتاق عمل نیز لباس ویژه جراحی بر تن کردند، تصریح کرد: رهبر شهید با حوصله وارد اتاق عمل شدند و با تیم‌های جراحی دیدار و گفت‌و‌گو کردند. ایشان درباره نوع عمل‌های جراحی، نحوه درمان مجروحان و روند ارائه خدمات درمانی پرسش‌های دقیقی مطرح کردند که نشان‌دهنده اشراف کامل ایشان به مسائل پزشکی و درمانی بود.پس از پایان بازدید، پزشکان، پرستاران، امدادگران و حتی رانندگان آمبولانس در محل دفتر بیمارستان با رهبر معظم انقلاب دیدار کردند و معظم‌له برای هر یک از آنان سخنان ارزشمندی بیان فرمودند.این عیادت، سرکشی و گفت‌و‌گو با مجروحان و کادر درمان نزدیک به ۱۹ ساعت به طول انجامید و رهبر شهید با صبر و حوصله برای تک‌تک مجروحان وقت گذاشتند.

سردار فتحیان با اشاره به دست‌نوشته رهبر معظم انقلاب در پایان این بازدید بیان کرد: در پایان حضور رهبر شهید در بیمارستان، از ایشان درخواست کردیم یادداشتی به یادگار بنویسند که این دست‌نوشته ارزشمند ثبت شد، اما سال‌ها مفقود بود. حدود دو سال برای یافتن آن تلاش کردیم تا اینکه چندی پیش، هم‌زمان با تولید مستندی درباره بهداری رزمی دفاع مقدس، این دست‌نوشته پیدا شد و همین موضوع زمینه برگزاری مراسم امروز را فراهم کرد.

وی در پایان با اشاره به دیدار دیگری با رهبر معظم انقلاب در سال ۱۳۸۶ خاطرنشان کرد: در آن دیدار، نخستین سؤال معظم‌له درباره وضعیت بیمارستان‌های صحرایی بود که نشان می‌داد ایشان همچنان با دقت، روند حفظ و احیای این ظرفیت ارزشمند دفاع مقدس را دنبال می‌کنند. امروز نیز با همکاری ارتش، سپاه و بهداری نیروی زمینی سپاه، یکی از بیمارستان‌های صحرایی دوران دفاع مقدس احیا شده و به محلی برای بازدید دانشجویان علوم پزشکی و عموم مردم تبدیل شده است.