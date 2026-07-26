باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

حضور اژه‌ای در حرم حضرت معصومه (س) و مزار شهیدان لاریجانی، موسوی و علمای مرحوم + فیلم

رئیس قوه قضائیه با حضور در شهر قم، به زیارت حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) رفت و بر مزار شهیدان لاریجانی، موسوی و جمعی از علمای مرحوم حاضر شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - تصاویری از حضور حجت‌الاسلام‌والمسلمین غلامحسین اژه‌ای در حرم مطهر حضرت معصومه(س) و ادای احترام وی به مزار شهیدان لاریجانی، موسوی و جمعی از علمای مرحوم در قم را مشاهده می‌کنید.

 

 

 

مطالب مرتبط
حضور اژه‌ای در حرم حضرت معصومه (س) و مزار شهیدان لاریجانی، موسوی و علمای مرحوم + فیلم
young journalists club

حضور رئیس قوه قضاییه در راهپیمایی ۲۲ بهمن + فیلم

حضور اژه‌ای در حرم حضرت معصومه (س) و مزار شهیدان لاریجانی، موسوی و علمای مرحوم + فیلم
young journalists club

بغض رئیس قوه قضائیه هنگام غرس نهال به یاد رهبر شهید انقلاب + فیلم

حضور اژه‌ای در حرم حضرت معصومه (س) و مزار شهیدان لاریجانی، موسوی و علمای مرحوم + فیلم
young journalists club

نماز در خانه همسر و مادر ۷ شهید! + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
اسرائیل اینترنشنال رسانه نیست، شکنجه‌گاه است! + فیلم
۱۲۴۱

اسرائیل اینترنشنال رسانه نیست، شکنجه‌گاه است! + فیلم

۰۴ . مرداد . ۱۴۰۵
حقوق نیرو‌های شرکتی در صورت تبدیل وضعیت کاهش می‌یابد + فیلم
۱۱۴۴

حقوق نیرو‌های شرکتی در صورت تبدیل وضعیت کاهش می‌یابد + فیلم

۰۴ . مرداد . ۱۴۰۵
 فروریختن سپر دفاعی آمریکا + فیلم
۸۳۵

 فروریختن سپر دفاعی آمریکا + فیلم

۰۴ . مرداد . ۱۴۰۵
از شوک قیمت‌ها در بازار جهانی نفت تا توهم استقلال آمریکا از تنگه هرمز! + فیلم
۷۱۹

از شوک قیمت‌ها در بازار جهانی نفت تا توهم استقلال آمریکا از تنگه هرمز! + فیلم

۰۴ . مرداد . ۱۴۰۵
راز نهفته در نام عسلویه و پیوند با خلیج فارس + فیلم
۶۰۴

راز نهفته در نام عسلویه و پیوند با خلیج فارس + فیلم

۰۴ . مرداد . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha