\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u062a\u0635\u0627\u0648\u06cc\u0631\u06cc \u0627\u0632 \u062d\u0636\u0648\u0631 \u062d\u062c\u062a\u200c\u0627\u0644\u0627\u0633\u0644\u0627\u0645\u200c\u0648\u0627\u0644\u0645\u0633\u0644\u0645\u06cc\u0646 \u063a\u0644\u0627\u0645\u062d\u0633\u06cc\u0646 \u0627\u0698\u0647\u200c\u0627\u06cc \u062f\u0631 \u062d\u0631\u0645 \u0645\u0637\u0647\u0631 \u062d\u0636\u0631\u062a \u0645\u0639\u0635\u0648\u0645\u0647(\u0633) \u0648 \u0627\u062f\u0627\u06cc \u0627\u062d\u062a\u0631\u0627\u0645 \u0648\u06cc \u0628\u0647 \u0645\u0632\u0627\u0631 \u0634\u0647\u06cc\u062f\u0627\u0646 \u0644\u0627\u0631\u06cc\u062c\u0627\u0646\u06cc\u060c \u0645\u0648\u0633\u0648\u06cc \u0648 \u062c\u0645\u0639\u06cc \u0627\u0632 \u0639\u0644\u0645\u0627\u06cc \u0645\u0631\u062d\u0648\u0645 \u062f\u0631 \u0642\u0645 \u0631\u0627 \u0645\u0634\u0627\u0647\u062f\u0647 \u0645\u06cc\u200c\u06a9\u0646\u06cc\u062f.\n\u00a0\n\n\u00a0\n\u00a0