باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمیدجنیدی‌مقدم - طه بیات متخصص طب اورژانس و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: افراد برای شرکت در مراسم راهپیمایی اربعین سعی کرده پیاده روی را در هنگام شب انجام دهند تابه دلیل گرمای هوا دچار گرمازدگی نشوند.

به گفته وی، افراد در هنگام پیاده روی اربعین مایعات به میزان کافی و به طور مرتب مصرف کنند تا بدن‌شان دچار کم آبی نشود. مصرف منظم مایعات از گرمازدگی تا حدی جلوگیری خواهد کرد.

طه بیات تاکید کرد: اگر فردی دچار ضعف، بی حالی، سرگیجه و خستگی شد در نزدیک‌ترین موکب توقف و در مکان خنک استراحت کند.

وی تصریح کرد: افراد بیمار داروهای مورد نیاز خود را به اندازه طول سفر در اختیار داشته باشند. بیماران لیست داروهای مصرفی و دستور خوردن آن را در کاغذی نوشته و همراه خود بیاورند.

طه بیات ادامه داد: افراد در هنگام شرکت در مراسم پیاده روی اربعین از لباس نازک و نخی همچنین از کلاه نقاب دار استفاده کنند. همچنین حتما از کرم های ضد آفتاب استفاده و پوست خود را مرطوب نگه دارند.

وی افزود: سالمندان و کودکان سعی کرده تا مسیر پیاده روی را در چند دفعه طی کنند.