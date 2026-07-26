باشگاه خبرنگاران جوان - «حفات جلعاد» شهرکی است که در میان چند روستای فلسطینی از جمله تل، جیت و صره قرار گرفته و طی سال‌های گذشته بار‌ها به دلیل حملات شهرک‌نشینان به ساکنان فلسطینی در گزارش‌های بین‌المللی مطرح شده است. تازه‌ترین حادثه نیز از همین نقطه آغاز شد؛ جایی که گروهی از شهرک‌نشینان مسلح وارد روستای تل شدند و درگیری با ساکنان محلی به سرعت شدت گرفت.

در ادامه، درگیری به تیراندازی کشیده شد؛ در جریان این رخداد چند نفر از دو طرف کشته و زخمی شدند و پس از ورود نیرو‌های ارتش اسرائیل، دامنه تنش گسترش یافت. ارتش اسرائیل با محاصره نابلس و اعزام نیرو‌های بیشتر به اطراف «حفات جلعاد» اعلام کرده برای اجرای عملیات گسترده در منطقه آماده می‌شود؛ موضوعی که از احتمال تشدید بیش از پیش وضعیت در کرانه باختری حکایت دارد.