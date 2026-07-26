باشگاه خبرنگاران جوان - تیم ملی فوتبال اسپانیا توانست با هدایت دلافونته عنوان قهرمانی را در جام جهانی ۲۰۲۶ به دست آورد.

لوئیس دلافوئنته، سرمربی تیم ملی اسپانیا، تأکید کرد که در طول جام جهانی ۲۰۲۶ حتی پس از تساوی برابر کیپ‌ورد در نخستین دیدار، هیچ‌گاه نسبت به توانایی‌های تیمش دچار تردید نشده است.

دلافوئنته در گفت‌وگو با روزنامه AS اظهار کرد: نمی‌دانم بیرون از تیم چه صحبت‌هایی مطرح می‌شد و همین موضوع باعث آرامش بیشتر من بود. بعد از بازی اول می‌دانستیم که نتیجه طبیعی است و عملکرد تیم به‌تدریج بهتر خواهد شد.

او همچنین از اینکه فران تورس گل قهرمانی اسپانیا را در فینال جام جهانی مقابل آرژانتین به ثمر برساند، ابراز خوشحالی کرد و گفت: از اینکه فران گل پیروزی در فینال را زد، بسیار خوشحال شدم. من همیشه تلاش می‌کنم برابر بی‌عدالتی و انتقادهای غیرمنصفانه و اغراق‌آمیز، از بازیکنانم حمایت کنم.

سرمربی اسپانیا در مقایسه قهرمانی در یورو ۲۰۲۴ با فتح جام جهانی ۲۰۲۶ اظهار کرد: این دو رقابت کاملاً با یکدیگر متفاوت هستند. جام جهانی شما را مجبور می‌کند به شیوه‌ای متفاوت با شرایط سازگار شوید زیرا باید مقابل تیم‌هایی از آفریقا و آمریکای جنوبی به میدان بروید.

دلافوئنته در ادامه از نسل جوان فوتبال اسپانیا تمجید کرد و گفت: بازیکنی که در سن کم به چنین سطحی برسد، بدون تردید استعدادی ویژه دارد. در حالی که هم‌سن‌وسالانش در مدرسه یا دانشگاه هستند، او در لالیگا بازی می‌کند. بازیکنانی مانند لامین یامال و پائو کوبارسی فوق‌العاده‌اند؛ آنها نابغه هستند.

او در پاسخ به مقایسه تیم کنونی اسپانیا با تیم قهرمان جام جهانی ۲۰۱۰ و این پرسش که آیا اسپانیا همچنان به سبک «تیکی‌تاکا» وفادار است؟ گفت: فوتبال در سال‌های اخیر تغییرات زیادی کرده است. من از اصطلاحات کلیشه‌ای مانند تیکی‌تاکا خوشم نمی‌آید. دلیل استفاده از این واژه را درک می‌کنم اما آن را نمی‌پسندم. به نظرم عبارت فوتبال مبتنی بر مالکیت توپ توصیف دقیق‌تر و مناسب‌تری است.

دلافوئنته در پایان، درباره احتمال هدایت اسپانیا در جام جهانی ۲۰۳۰ نیز گفت: من به آینده دور فکر نمی‌کنم. تمام تمرکز ما روی اتفاقاتی است که در ماه سپتامبر پیش رو رخ خواهد داد و در حال حاضر همین موضوع برای ما اهمیت دارد.

منبع: ایسنا