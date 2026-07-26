باشگاه خبرنگاران جوان - پرسپولیسیها که برای تقویت خط دروازه و ایجاد رقابت میان پیام نیازمند و سایر نفرات، روی جذب محمدرضا اخباری تمرکز کردهاند، قرارداد الکترونیکی این بازیکن را برای او ارسال کردهاند. اخباری که هماکنون در خارج از کشور به سر میبرد، به زودی با تایید و امضای این برگه، رسماً به جمع شاگردان کادر فنی اضافه خواهد شد تا بلافاصله خود را به اردوی آمادهسازی تیم در ترکیه برساند.
نکته کلیدی در این انتقال، وضعیت سهمیه لیگ برتری است. با توجه به اینکه اخباری در فصل گذشته کمتر از ۱۰ درصد از مسابقات سپاهان را درون دروازه ایستاده است، این انتقال طبق قوانین سازمان لیگ به عنوان سهمیه لیگ برتری برای پرسپولیس محاسبه نخواهد شد و این موضوع دست مدیریت باشگاه را برای تقویت سایر نقاط تیم باز میگذارد.
پرسپولیسیها که برای تقویت خط دروازه و ایجاد رقابت میان پیام نیازمند و سایر نفرات، روی جذب محمدرضا اخباری تمرکز کردهاند، قرارداد الکترونیکی این بازیکن را برای او ارسال کردهاند. اخباری که هماکنون در خارج از کشور به سر میبرد، به زودی با تایید و امضای این برگه، رسماً به جمع شاگردان کادر فنی اضافه خواهد شد تا بلافاصله خود را به اردوی آمادهسازی تیم در ترکیه برساند.