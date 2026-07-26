چربی‌های ترانس موجود در مارگارین، شیرینی‌های فرآوری شده، فست فود و بسیاری از غذا‌های میان وعده سلامت قلب را تهدید می‌کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی- دکتر اولیانا اوراسووا، متخصص قلب و عروق در روسیه، تأکید می‌کند که دانستن اینکه کدام غذا‌ها می‌توانند آسیب جدی ایجاد کنند، برای سلامت قلب و عروق بسیار مهم است.

به گفته او، این امر در درجه اول شامل چربی‌های ترانس موجود در مارگارین، شیرینی‌های فرآوری شده، فست فود و بسیاری از غذا‌های میان وعده می‌شود.

اوراسووا توضیح داد: چربی‌های ترانس سطح کلسترول به اصطلاح "بد" را افزایش و همزمان غلظت کلسترول "خوب" را کاهش می‌دهند و منجر به عدم تعادل خطرناکی می‌شوند که منجر به ایجاد تصلب شرایین می‌شود. مصرف بیش از حد قند و شیرینی نیز آسیب مشابهی ایجاد می‌کند.

این متخصص افزود که غذا‌های شیرین به سرعت سطح گلوکز خون را افزایش می‌دهند که به مرور زمان می‌تواند منجر به چاقی و دیابت نوع ۲ شود و در نتیجه بار قلب را افزایش دهد.

اوراسووا ادامه داد: نمک، یا بهتر بگوییم، مصرف زیاد سدیم، منجر به احتباس مایعات و فشار خون بالا می‌شود که هر دو از عوامل خطر اصلی بیماری‌های قلبی عروقی هستند.

این متخصص تأکید کرد که پرهیز از محصولات گوشتی فرآوری شده مانند سوسیس، هات داگ و سایر محصولات، به دلیل نمک، چربی اشباع و مواد نگهدارنده زیاد، که بر سلامت قلب و عروق تأثیر منفی می‌گذارد، شایسته توجه ویژه هستند.

وی افزود: محصولات لبنی پرچرب منبع کلسیم هستند، اما همچنین حاوی درصد بالایی از چربی اشباع هستند، بنابراین توصیه می‌شود مصرف آنها را محدود کنید. فست فود که ترکیبی از چربی، نمک و شکر است، به افزایش وزن، افزایش سطح کلسترول و اختلالات متابولیک نیز کمک می‌کند.

این پزشک خاطرنشان کرد که نان سفید و محصولات آرد تصفیه شده دارای شاخص گلیسمی بالایی هستند که منجر به افزایش سریع سطح قند خون و ایجاد فشار اضافی بر قلب و رگ‌های خونی می‌شود.

منبع: lenta.ru

برچسب ها: غذاهای فراوری شده ، سلامت قلب ، چربی اشباع نشده ، فست فود
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