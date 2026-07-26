رئیس سازمان فضایی ایران گفت: ارائه خدمات اینترنت ماهواره‌ای در مقیاس بین‌المللی بدون تشکیل منظومه‌های ماهواره‌ای و همکاری‌های گسترده جهانی امکان‌پذیر نیست.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریزاد اقبالی - حسن سالاریه، رئیس سازمان فضایی ایران در گفت‌وگو با خبرنگار علمی باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به برنامه‌های کشور برای توسعه اینترنت ماهواره‌ای بومی اظهار کرد: خدمات اینترنت مبتنی بر ماهواره‌های مدار پایین، به دلیل ماهیت بین‌المللی انتقال داده، عموماً در قالب مشارکت‌های بین‌المللی قابل تحقق است و هیچ کشوری به تنهایی نمی‌تواند چنین خدماتی را در سطح جهانی ارائه کند.

وی افزود: سازمان فضایی ایران هم‌اکنون توسعه پلتفرم‌ها و سکو‌های ماهواره‌ای مورد نیاز این حوزه را در دستور کار دارد و یکی از مهم‌ترین پروژه‌های وزارت ارتباطات در این زمینه، ماهواره «ناهید ۲» و نسخه ارتقایافته آن است که بخشی از فناوری‌های مورد نیاز برای این مسیر را فراهم خواهد کرد.

سالاریه با بیان اینکه ارائه خدمات پهن‌باند ماهواره‌ای با یک یا چند ماهواره امکان‌پذیر نیست، تصریح کرد: برای تحقق این هدف، ایجاد یک منظومه کامل از ماهواره‌ها ضروری است؛ از همین رو، سازمان فضایی ایران این پروژه را در قالب توسعه فناوری و با همکاری کشور‌های علاقه‌مند دنبال می‌کند.

رئیس سازمان فضایی ایران ادامه داد: یکی از اهداف این برنامه، ارائه خدمات اینترنت ماهواره‌ای نه‌تنها در داخل کشور، بلکه در آینده به سایر کشور‌ها نیز خواهد بود؛ موضوعی که تحقق آن نیازمند شکل‌گیری مشارکت‌های بین‌المللی گسترده است.

وی با اشاره به تجربه شرکت‌های فعال در حوزه اینترنت ماهواره‌ای خاطرنشان کرد: شرکت‌هایی که امروز خدمات جهانی ارائه می‌کنند، حاصل سرمایه‌گذاری‌های کلان و همکاری شرکای متعدد بین‌المللی هستند. از این رو، در توسعه منظومه‌های پهن‌باند مدار پایین، اهمیت مشارکت‌های بین‌المللی حتی از برخی جنبه‌های فنی نیز بیشتر است و این رویکرد به‌طور جدی در برنامه‌های سازمان فضایی ایران دنبال می‌شود.

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برچسب ها: اینترنت ماهواره ای ، منظومه ماهواره‌ای ، سازمان فضایی
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