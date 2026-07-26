باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا خدابنده - دکتر فاضل محمدی مقدم در آیین بدرقه کاروان دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد به مراسم پیاده‌روی عظیم اربعین حسینی گفت: امسال باهمکاری بسیج دانشجویی و هیئت فاطمیه دانشگاه، ۸۸ دانشجو به همراه ۱۰ نفر از عوامل اجرایی به این مراسم اعزام شد.



دانشجویان با یک دستگاه اتوبوس ویژه دختر و یک دستگاه ویژه پسر به این مراسم معنوی اعزام شدند.



بیش از نیمی از هزینه زائران از سوی دانشگاه پرداخت شده است.

دکتر صالحی فرد رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد هم در آیین بدرقه دانشجویان ضمن آرزوی سفری معنوی و پرفیض، بر اهمیت حضور جوانان در این کنگره بزرگ جهانی تأکید کرد و این سفر را فرصتی بی‌نظیر برای تجدید میثاق با آرمان‌های حسینی و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت دانست.



