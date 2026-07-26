گذرگاه مرزی مهران به عنوان گرانیگاه اصلی رفت‌وآمد زائران اربعین، به نمایشگرهای اطلاع‌رسانی وضعیت آب و هوا مجهز شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مدیرکل هواشناسی ایلام  اظهار کرد: در مسیر رفت‌وآمد زائران حضرت اباعبدالله الحسین(ع)، یک دستگاه گیرنده تلویزیونی (نمایشگر) در پایانه مرزی مهران نصب شده است و داده‌های اطلاع‌رسانی و پیش‌بینی‌های ارائه‌شده از سوی سازمان هواشناسی کشور به صورت متمرکز و از راه دور پخش می‌شود.

سیروس نادری ادامه داد: با توجه به حجم جمعیت زائران، با کوشش مدیران و کارشناسان سازمان هواشناسی کشور و استان‌های مرزی، پیش‌بینی وضع هوای ۲۴ ساعت آینده پایانه‌های مرزی و شهرهای زیارتی برای استفاده زائران تهیه و ارائه می‌شود.

وی یادآور شد: زائران اربعین در پایانه مرزی مهران همچنین می‌توانند با نصب نرم‌افزار «هوای اربعین» بر روی گوشی‌های همراه، پیش‌بینی ۲۴ ساعت آینده شرایط هوا و دمای پایانه‌های مرزی و شهرهای زیارتی را دریافت کنند.

مدیرکل هواشناسی ایلام بیان کرد: زائران با بهره‌گیری از این داده‌ها می‌توانند زمان پیاده‌روی و سفر خود را بهتر برنامه‌ریزی و مدیریت کنند.

نادری افزود: از دیگر خدمت‌های هواشناسی برای زائران، تهیه و صدور پیش‌بینی وضعیت هوای پنج روز آینده برای پایانه‌های مرزی و مقصدهای زیارتی است که به صورت روزانه به‌روزرسانی می‌شود.

منبع:هواشناسی ایلام

برچسب ها: وضعیت آب و هوا ، مرز مهران
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