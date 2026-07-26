باشگاه خبرنگاران جوان - مرحله جدید اردوی تیم ملی فوتبال جوانان ایران برای حضور در مسابقات گروه C مرحله مقدماتی جام ملت‌هایزیر ۲۰ سال آسیا از چهارشنبه ۷ مرداد آغاز می‌شود و تا پنجشنبه ۱۵ مرداد در مرکز ملی فوتبال ادامه خواهد یافت.

برهمین اساس کادرفنی این تیم ۲۹ بازیکن را به اردوی جدید دعوت کرد که اسامی آنها به شرح زیر است:

محمد مهدی جان نیا (تراکتور تبریز) امیر مهدی مقصودی، محمد اکبری، ابوالفضل خلیلیان، ایلیا هیجانی و ماهان اکبرزاده (سپاهان اصفهان) علی مستانی و مرتضی فرخانی (ذوب‌آهن اصفهان) مهدی چشم براه و پویا اسمی (پرسپولیس تهران) محمد علی مشابه (پیکان تهران) پارسا خدادادی (سایپا تهران) محمد علی صحنه (شاهین تهران) محمدرضا عباسی (آریو اسلامشهر) وسام ساکی (استقلال خوزستان) محمد امین حسینی و ابوالفضل زاده عطار (فولاد خوزستان) ماهان علیپور (برق شیراز) بنیامین علیپور و امیررضا ولی‌پور (گل‌گهر سیرجان) ماهان بهشتی (ملوان انزلی) آرین معالی، امیرحسین فارسی و پرهام حسنی (خیبر خرم آباد) ابوالفضل کاظمی (نساجی مازندران) عرفان خدادادیان، امیرمحمد کریمی، امیر مهدی یحیایی و یاسین زارع (آلومینیوم اراک)

برنامه بازی‌های تیم ملی جوانان در مسابقات مقدماتی جام ملت‌ها به میزبانی ویئت تری ویتنام به شرح زیر است:

۳۱ آگوست (۹ شهریور)

ایران - فلسطین

۳ سپتامبر (۱۲ شهریور)

کره شمالی - ایران

۶ سپتامبر (۱۵ شهریور)

ایران - ویتنام