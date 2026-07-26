باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی- اسپیسایکس قدرتمندترین موشک جهان را در یک پرواز آزمایشی حیاتی، سیزدهمین پرواز خود، پرتاب کرد، اما جایی برای خطا وجود نداشت. موشک استارشیپ از جنوب تگزاس پرتاب شد و یک موشک به اندازه یک آسمانخراش ۴۰ طبقه را به فضا حمل میکرد، سپس بوستر عظیم خود را به زمین بازگرداند. در یک دستاورد جدید، مرحله بالایی استارشیپ به آرامی در اقیانوس هند فرود آمد و کج شد تا روی سطح شناور شود.
به گزارش Space.com، ایلان ماسک، مدیرعامل اسپیسایکس، توییت کرد: استارشیپ سالم است، در اقیانوس شناور است و دادههای تلهمتری را ارسال میکند!
دن هوت، سخنگوی اسپیسایکس، در یک اظهار نظر زنده در حالی که یک پهپاد تصاویر خیرهکنندهای از استارشیپ که روی امواج بالا و پایین میرفت را پخش میکرد، افزود: این اولین و آرامترین فرود استارشیپ است که تاکنون در اقیانوس هند دیدهایم.
این فرود پرواز آزمایشی تا حد زیادی موفقیتآمیز برای بزرگترین استارشیپ اسپیسایکس تاکنون بود. موشک استارشیپ فلایت ۱۳ از پایگاه پرتاب استاربیس اسپیس ایکس در تگزاس برای یک پرواز آزمایشی که کمی بیش از یک ساعت طول کشید، پرتاب شد.
این تنها دومین پرواز از طرح جدید استارشیپ V۳ بود و اسپیس ایکس امیدوار بود که موفقیت بیشتری نسبت به اولین تلاش خود در ماه مه داشته باشد. در طول آزمایش قبلی، استارشیپ فلایت ۱۲، بوستر عظیم مرحله اول فوق سنگین پس از جدا شدن مرحله، دچار مشکلات موتور شد و نتوانست در خلیج مکزیک فرود اضطراری داشته باشد و در عوض سقوط کرد.
منبع: الیوم السابع