باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - مراسم تشییع پیکر زندهیاد اکبر عبدی، بازیگر فقید سینما و تلویزیون با حضور خانواده، هنرمندان، اصحاب رسانه و مردم در محوطه بیرونی تالار وحدت برگزار شد.
مسعود دهنمکی، نویسنده و کارگردان از حضور تاثیرگذار اکبر عبدی در سینمای ایران، بازی در نقشهای متعدد، علاقه این هنرمند به بازی دوباره در سریال «اخراجیها» گفت و بیان کرد: عمو اکبر از تاریخ سینمای ایران حذفشدنی نیست. عمو اکبر چه با جایزه و چه بیجایزه، چه با سیمرغ چه بیسیمرغ محبوب دلِ همه مردم ایران است. شما در این ۳۰، ۴۰ سال اخیر هیچ بازیگری جز اکبر عبدی سراغ ندارید که آنقدر مردم در فضای مجازی برای نقشهای او تولید محتوا کرده باشند.
دهنمکی با بیان اینکه آقای عبدی حتی در روزهای بستری بیمارستان مدام پیگیر قرارداد «اخراجیهای ۴» بود، اظهار کرد: اما این رفتن ناگهانیاش حسرت حضور در این سریال را به دلمان گذاشت. عمو اکبر، عزیز دل همه بود. من معتقدم آن تعریف و تمجیدهای اکنون باید پای سیمرغ دادن به او گفته میشد، نه الان!
کارگردان «اخراجیها» با اشاره به مردمی بودن و حضور زندهیاد اکبر عبدی در میان مردم و حتی معتادان و زندانیان برای خندادن و سخن گفتن با آنها گفت: اکبر عبدی هنرمند مردمی بود. او حتی برای اعدامیها و زندانیها هم صحبت میکرد. او به فیلمها ارزش میداد و فراتر از یک بازیگر بود. اکبر به جایزه و فیلمها ارزش میداد و اگر در فیلمِ فیلمسازان تراز حضور پیدا نمیکرد، فیلم آنها ارزش نداشت.
وی کنایهای هم به برخی بازیگران و هنرمندنماها زد که هنگام بیماری وی حضور نیافتند و توضیح داد: هرچند در زمان بستری اکبر در بیمارستان افرادی به او سر نمیزدند، اما آنچه اکنون باید قدرش را بدانیم خانواده اوست، که او را در این مدت، تر و خشک کردند و این امکان را فراهم کردند که او حتی این اواخر هم بتواند فیلم بازی کند.
مسعود جعفری جوزانی، کارگردان سینما و تلویزیون درباره نبوغ و استعداد بازیگری اکبر عبدی گفت: او کسی بود که با جوهر بازیگری به دنیا آمده بود. اگرچه ما با درس خواندن میتوانیم این وجوه و استعداد را تقویت کنیم، اما نمیتوانیم آن را به وجود بیاوریم. یعنی ما فقط میتوانیم استعداد نهفته خود را تعالی ببخشیم. اکبر عبدی فرزند تابستان بود. وجود او گرمای زیبای تابستان را داشت. این هنرمند حتی عبوسترین آدمها را به خنده وا میداشت. نگاهش به دنیا طنز بود و همه چیز را به سخره میگرفت؛ این ویژگی در وجودش بود.
جعفری جوزانی به اولین همکاریاش با اکبر عبدی در فیلم «ناصرالدین شاه آکتور سینما» اشاره کرد و افزود: همکاری من با اکبر عبدی از فیلم «ناصرالدین شاه آکتور سینما» آغاز شد. من پیش از این با او همکاریای نداشتم. زمانی که میخواستم از عبدی برای بازی در این فیلم دعوت کنم، به من گفتند اکبر پول زیادی میگیرد. گفتم به هر حال هرچه میخواهد باید به او بدهیم.
این کارگردان ادامه داد: نکتهای که جالب بود این بود که او مانند آقایان انتظامی و نصیریان چک سفید امضا کرد! وقتی از او پرسیدم که اکبر! پشتسرت میگویند پول زیادی دریافت میکنی، به من گفت: آنجا به من میگفتند پستانک دهانت کن! اما اینجا باید تاریخ سینمای ایران را بازی کنم. بله، این اکبر عبدی بود و هر قدم و کارش حساب شده پیش میرفت. مشاور اصلیاش هم آقای اسکندری بود. او قبل از بازی نقشهای مختلف را برایش گریم میکرد. حتی قبل از اینکه او «آدم برفی» را بازی کند، از قبل گریم شده بود و من عکسش را دیده بودم.
در ادامه مراسم المیرا عبدی، دختر اکبر عبدی از عموم مردم خواست که ایستاده پدرش را تشویق کنند و گفت: ما امروز برای بزرگداشت او دورهم جمع شدهایم، نه وداع! پدرم همیشه بزرگداشت دوست داشت و میگفت دوست دارم برایم بزرگداشت بگیرند. دیگر مثل پدرم نمیآید. به سینمای ایران تسلیت میگویم!
دختر اکبر عبدی گفت: من و مادرم تلاش کردیم پدرم خوب شود، اما نتوانست. ما نتوانستیم یک دهم محبتهایش را در این سالها جبران کنیم. پدرم مرد بزرگی بود. هرچند او بازیگر بود و نقش بازی میکرد، اما در نقشهایش زندگی میکرد. او به خانه میآمد و با وجود خستگی ما را میخنداند و به ما روحیه میداد.