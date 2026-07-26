باشگاه خبرنگاران جوان- محمدرضا فرح بخش با بیان اینکه در حال حاضرهیچ‌گونه برنامه‌ای برای آموزش مجازی وجود ندارد، گفت: همه پیش بینی ها و برنامه ریزی ها بر قطعی بودن آغاز سال تحصیلی به صورت حضوری است و ضرورت دارد تمامی مدیران و روسای آموزش و پرورش و مدیران مدارس تمامی اقدامات پروژه مهر را بدون توجه به شایعات درباره آموزش غیرحضوری با جدیت دنبال کنند و آمادگی کامل برای بازگشایی مدارس را در اول مهر داشته باشند.

وی افزود: آغاز سال تحصیلی جدید به صورت کاملاً حضوری خواهد بود و تا این لحظه هیچ برنامه‌ای برای برگزاری آموزش مجازی یا غیرحضوری وجود ندارد، حتی در جنگ تیرماه در روزهایی که برخی استان‌ها با شرایط ویژه مواجه بودند، سیاست وزارت آموزش و پرورش استمرار فعالیت‌های آموزشی بود و تنها تعداد محدودی از امتحانات با تغییر زمان برگزاری مواجه شدند، این رویکرد نشان می‌دهد که آموزش و فعالیت مدارس نباید به هیچ بهانه‌ای متوقف شود یا به تعویق بیفتد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان تأکید کرد: مدیران نباید تحت تأثیر شایعات یا گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال آموزش غیرحضوری قرار گیرند، زیرا هرگونه سستی در اجرای پروژه مهر، مشکلات متعددی از جمله تأخیر در ثبت‌نام دانش‌آموزان، ساماندهی کلاس‌ها، ابلاغ همکاران و سایر فرآیندهای آغاز سال تحصیلی را به دنبال دارد.

فرح بخش با بیان اینکه اول مهر از آنچه تصور می‌کنیم به ما نزدیک‌تر است، از مدیران خواست از فرصت باقی‌مانده برای آماده‌سازی مدارس، تکمیل ثبت‌نام‌ها، ثبت سفارش کتاب‌های درسی، ساماندهی نیروی انسانی و بررسی وضعیت تمامی کلاس‌ها و مدارس نهایت استفاده را ببرند.

وی همچنین بر ضرورت مدیریت فعال و استفاده از ظرفیت تمامی ارکان ادارات آموزش و پرورش تأکید کرد و گفت: مدیریت موفق تنها با تلاش فردی محقق نمی‌شود، بلکه مدیران باید از ظرفیت معاونان، کارشناسان و تیم‌های اجرایی برای پیشبرد امور بهره بگیرند تا همه برنامه‌ها مطابق زمان‌بندی به سرانجام برسد.

فرح بخش با اشاره به شاخص‌های ارزیابی پروژه مهر، این شاخص‌ها را ابزاری برای سنجش میزان اشراف مدیران بر امور جاری دانست و افزود: همسنجی‌ها نشان می‌دهد که هر منطقه تا چه اندازه بر فرآیندهایی مانند ثبت‌نام، سفارش کتاب، ساماندهی نیروی انسانی و سایر اقدامات ضروری تسلط دارد و لازم است مدیران نسبت به این شاخص‌ها حساسیت ویژه داشته باشند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان توجه همزمان به برنامه‌های راهبردی را ضروری دانست و خاطرنشان کرد: مدیران علاوه بر مدیریت امور روزمره، باید با برنامه‌ریزی بلندمدت، اهداف توسعه‌ای آموزش و پرورش را در چارچوب سیاست‌های دولت، تکالیف قانونی و نیازهای منطقه دنبال کنند.

فرح بخش خلق منابع پایدار را یکی از مهم‌ترین اولویت‌های آموزش و پرورش برشمرد و از مدیران خواست با نگاه برنامه‌محور، زمینه تحقق این هدف و ارتقای کیفیت خدمات آموزشی را در مناطق تحت مدیریت خود فراهم کنند.

بر پایه این گزارش، گردهمایی دو روزه مدیران و روسای آموزش و پرورش شهرستان ها و مناطق استان با محور پروژه مهر ۱۴۰۵ در هتل آسمان کرمان در حال برگزاری است.



منبع:آموزش و پرورش