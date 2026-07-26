دبیرخانه شورای عالی فضای مجازی ادعای مطرح‌شده درباره برخورد با بلاگرها را تکذیب کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - دبیرخانه شورای عالی فضای مجازی درپی انتشار خبری مبنی بر مصوبه جدید شورای عالی فضای مجازی درخصوص بلاگرها و سلبریتی‌ها از هفته آینده، اعلام کرد که این خبر از اساس کذب است. 

دبیرخانه شورای عالی فضای مجازی همچنین تاکید کرده است: بیش از یک سال است که جلسه شورای عالی فضای مجازی تشکیل نشده که چنین مصوبه‌ای داشته باشد و به هیچ وجه، چنین مصوبه‌ای در دستور بررسی هم نیست.

دبیرخانه شورای عالی فضای مجازی در پایان از رسانه‌ها خواست که نسبت به بازنشر اظهارنظرها و خبرهای بی‌اساس، خودداری کرده و اخبار را صرفا از طریق مراجع رسمی دریافت کنند.

برچسب ها: شورای عالی فضای مجازی ، بلاگرها
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