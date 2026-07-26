باشگاه خبرنگاران جوان - دبیرخانه شورای عالی فضای مجازی درپی انتشار خبری مبنی بر مصوبه جدید شورای عالی فضای مجازی درخصوص بلاگرها و سلبریتیها از هفته آینده، اعلام کرد که این خبر از اساس کذب است.
دبیرخانه شورای عالی فضای مجازی همچنین تاکید کرده است: بیش از یک سال است که جلسه شورای عالی فضای مجازی تشکیل نشده که چنین مصوبهای داشته باشد و به هیچ وجه، چنین مصوبهای در دستور بررسی هم نیست.
دبیرخانه شورای عالی فضای مجازی در پایان از رسانهها خواست که نسبت به بازنشر اظهارنظرها و خبرهای بیاساس، خودداری کرده و اخبار را صرفا از طریق مراجع رسمی دریافت کنند.