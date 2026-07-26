باشگاه خبرنگاران جوان - یزدان خسروی اظهار کرد: از آغاز اجرای طرح اربعین در ۲۵ تیرماه تا پایان روز سوم مردادماه، مجموع تردد زائران ایرانی و خارجی از پایانه‌های مرزی شلمچه و چذابه به ۴۳۴ هزار و ۸۷۱ نفر رسیده است.

وی افزود: در این مدت، از پایانه مرزی شلمچه ۷۷ هزار و ۷۳۱ زائر ایرانی وارد کشور، ۲۴۱ هزار و ۷۴۸ زائر ایرانی از کشور خارج شدند. همچنین ۱۷ هزار و ۷۶۰ تبعه خارجی وارد کشور و ۲۶ هزار و ۹۹۳ تبعه خارجی از مرز شلمچه خارج شدند که مجموع تردد ثبت‌شده در این مرز به ۳۵۹ هزار و ۲۳۲ نفر رسید.

خسروی ادامه داد: در پایانه مرزی چذابه نیز ۱۳ هزار و ۶۴۸ زائر ایرانی وارد کشور، ۴۹ هزار و ۲۰۶ زائر ایرانی از کشور خارج شدند. همچنین پنج هزار و ۲۹۵ تبعه خارجی وارد کشور و هفت هزار و ۴۹۰ تبعه خارجی از این مرز خارج شدند که مجموع تردد در مرز چذابه به ۷۵ هزار و ۶۳۹ نفر رسید.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خوزستان با اشاره به روند افزایشی سفرهای اربعین گفت: با نزدیک شدن به ایام اربعین، حجم تردد زائران از مرزهای خوزستان به طور محسوسی در حال افزایش است و تمامی امکانات و نیروهای راهداری برای مدیریت ترافیک، ارتقای ایمنی و تسهیل عبور و مرور زائران در آماده‌باش کامل قرار دارند.

منبع: راهداری خوزستان