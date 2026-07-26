باشگاه خبرنگاران جوان - سید جعفر تشکری هاشمی، رئیس کمیسیون عمران و حملونقل شورای اسلامی شهر تهران، در چهارصد و بیستمین جلسه شورای شهر تهران و در جریان بررسی گزارش حساب درآمد شهرداری تهران، اظهار کرد: طبق این گزارش، در برخی از ردیفهای درآمدی، میزان تحقق درآمدها نزدیک به ۱۰ برابر برآوردهای ارائهشده بوده و زمانی که تعداد زیادی از ردیفها با چنین وضعیتی مواجه هستند، دیگر نمیتوان آن را اتفاقی عجیب و استثنایی دانست، بلکه این موضوع نشان میدهد برآوردهایی که به شورای شهر ارائه شده، منطبق با واقعیت نیست.
وی ادامه داد: از سوی دیگر، اگر این درآمدها بهصورت غیرواقعی وصول شده باشند، باز هم اصلاح آنها ضروری است.
تشکری هاشمی با بیان اینکه اکنون پنجمین سال حضور ما در شورای شهر است، اما همچنان گوش شنوایی برای این پرسش که چرا برخی بخشهای شهرداری به وظایف خود عمل نمیکنند، وجود ندارد گفت: متأسفانه هنوز عملکرد برخی ردیفها صفر یا بسیار ناچیز است. باید دقت داشت که این موضوع به معنای محروم شدن از درآمد نیست، بلکه در نتیجه انجام ندادن وظایفی است که به شهر و جامعه خسارت وارد میکند و این مصداق ترک فعل است و حتماً باید با کسانی که مرتکب ترک فعل شدهاند، برخورد شود.
رئیس کمیسیون عمران و حملونقل شورای شهر تهران با اشاره به پارک حاشیهای گفت: امروز افرادی با گردنکلفتی در کنار خیابانها ایستادهاند و در ازای اختصاص جای پارک، مبالغ عجیب و غریبی از مردم دریافت میکنند. شهروندان نیز این وضعیت را یا ناشی از زدوبند یا نتیجه بیعرضگی ما میدانند.
وی ادامه داد: مردم میگویند شورای شهر نرخها را تصویب کرده، سازمان و تشکیلات مربوط نیز ایجاد شده، اما عدهای با گردنکلفتی مبالغ غیرمتعارفی برای جای پارک از شهروندان دریافت میکنند.
تشکری هاشمی تصریح کرد: پیشنهاد میکنم دستور یا مصوبهای ویژه تصویب شود تا اگر در هر یک از ردیفها ترک فعلی از سوی عدهای صورت گرفت، که بهطور حتم در چند ردیف چنین مواردی وجود دارد با متخلفان برخورد شود.