باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - طبق آخرین اطلاعات فاش شده، ردمی واچ ۶ اکتیو دارای یک قاب پلاستیکی بادوام و شیشه مقاوم در برابر ضربه و خش است. همچنین دارای مقاومت در برابر آب و گرد و غبار IPX۸ است.

صفحه نمایش مستطیلی ۱.۸۵ اینچی AMOLED آن دارای وضوح ۳۹۰ در ۴۵۰ پیکسل و تراکم پیکسلی تقریباً ۳۲۲ پیکسل در هر اینچ است.

این ساعت با سیستم عامل HyperOS اجرا می‌شود و شامل برنامه‌هایی برای نظارت بر الگو‌های خواب و فعالیت بدنی روزانه است. همچنین به حسگر‌هایی برای اندازه‌گیری ضربان قلب و سطح اکسیژن خون مجهز است.

شیائومی همچنین آن را به بلوتوث ۵.۳ برای جفت شدن با تلفن‌ها و سایر دستگاه‌های تلفن همراه مجهز کرده است. باتری ۴۷۰ میلی‌آمپر ساعتی آن تقریباً ۱۰ روز استفاده را با یک بار شارژ کامل فراهم می‌کند. این ساعت در رنگ‌های مشکی، صورتی و نقره‌ای با قیمتی حدود ۵۰ یورو عرضه خواهد شد.

منبع: gsmarena